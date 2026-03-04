Армия РФ готовится к активизации наступления на Покровск и Мирноград — Силы обороны Украины

В районе Покровско-Мирноградской агломерации в Донецкой области фиксируются признаки подготовки русских войск к активизации наступательных действий с привлечением резервов.

Россия не оставила планы оккупировать Покровск и Мирноград

Об этом Группировка войск «Восток» сообщила в Фейсбуке.

В районе Покровско-Мирноградской агломерации ситуация остается сложной. Фиксируются признаки подготовки противника к активизации наступательных действий с привлечением накопленных резервов. Враг наращивает количество авиаударов и других огневых средств.

Как отмечается, на Покровском направлении с начала суток оккупанты 10 раз пытались потеснить наших воинов с позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Удачное, Муравко, Молодецкое и в сторону Красного Лимана. Четыре боестолкновения еще продолжаются.

Противник сосредотачивает усилия, в частности, на попытках продвижения в районе населенного пункта Гришино, пытается прорваться в его центральную часть, одновременно штурмуя населенный пункт с севера и юга. Поделиться

Кроме того, россияне пытаются полностью овладеть Покровском и Мирноградом. Украинские подразделения удерживают позиции в северных окрестностях этих населенных пунктов.

Силы обороны Украины противодействуют намерениям врага, сдерживают вражеские штурмы. В частности, осуществляется усиленная аэроразведка, дополнительное минирование вероятных маршрутов продвижения врага и блокирование вражеской логистики, системно производятся поисково-ударные действия. Активно работают наши дроновые подразделения, артиллерия и авиация. Наши воины наносят врагу значительные потери.

По его данным, в течение прошлого месяца защитники Покровско-Мирноградской агломерации ликвидировали и ранили более 1 тыс. окупантов, уничтожили и поразили 38 орудий и минометов, 4 единицы бронированной техники, 5 НРК и 84 единицы авто- и мототехники врага.