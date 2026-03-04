Армия РФ готовится к активизации наступления на Покровск и Мирноград — Силы обороны Украины

В районе Покровско-Мирноградской агломерации в Донецкой области фиксируются признаки подготовки русских войск к активизации наступательных действий с привлечением резервов.
Россия не оставила планы оккупировать Покровск и Мирноград
Об этом Группировка войск «Восток» сообщила в Фейсбуке.
В районе Покровско-Мирноградской агломерации ситуация остается сложной. Фиксируются признаки подготовки противника к активизации наступательных действий с привлечением накопленных резервов. Враг наращивает количество авиаударов и других огневых средств.
Как отмечается, на Покровском направлении с начала суток оккупанты 10 раз пытались потеснить наших воинов с позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Удачное, Муравко, Молодецкое и в сторону Красного Лимана. Четыре боестолкновения еще продолжаются.
Кроме того, россияне пытаются полностью овладеть Покровском и Мирноградом. Украинские подразделения удерживают позиции в северных окрестностях этих населенных пунктов.
Силы обороны Украины противодействуют намерениям врага, сдерживают вражеские штурмы. В частности, осуществляется усиленная аэроразведка, дополнительное минирование вероятных маршрутов продвижения врага и блокирование вражеской логистики, системно производятся поисково-ударные действия. Активно работают наши дроновые подразделения, артиллерия и авиация. Наши воины наносят врагу значительные потери.
По его данным, в течение прошлого месяца защитники Покровско-Мирноградской агломерации ликвидировали и ранили более 1 тыс. окупантов, уничтожили и поразили 38 орудий и минометов, 4 единицы бронированной техники, 5 НРК и 84 единицы авто- и мототехники врага.
