Армия РФ готовится к активизации наступления на Покровск и Мирноград — Силы обороны Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ готовится к активизации наступления на Покровск и Мирноград — Силы обороны Украины

ЗСУ
Читати українською
Источник:  online.ua

В районе Покровско-Мирноградской агломерации в Донецкой области фиксируются признаки подготовки русских войск к активизации наступательных действий с привлечением резервов.

Главные тезисы

  • Подготовка русских войск к активизации наступления на Покровск и Мирноград.
  • Силы обороны Украины успешно удерживают позиции и сдерживают вражеские атаки.
  • Украинские военные предпринимают меры по предотвращению оккупации населенных пунктов.

Россия не оставила планы оккупировать Покровск и Мирноград

Об этом Группировка войск «Восток» сообщила в Фейсбуке.

В районе Покровско-Мирноградской агломерации ситуация остается сложной. Фиксируются признаки подготовки противника к активизации наступательных действий с привлечением накопленных резервов. Враг наращивает количество авиаударов и других огневых средств.

Как отмечается, на Покровском направлении с начала суток оккупанты 10 раз пытались потеснить наших воинов с позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Удачное, Муравко, Молодецкое и в сторону Красного Лимана. Четыре боестолкновения еще продолжаются.

Противник сосредотачивает усилия, в частности, на попытках продвижения в районе населенного пункта Гришино, пытается прорваться в его центральную часть, одновременно штурмуя населенный пункт с севера и юга.

Кроме того, россияне пытаются полностью овладеть Покровском и Мирноградом. Украинские подразделения удерживают позиции в северных окрестностях этих населенных пунктов.

Силы обороны Украины противодействуют намерениям врага, сдерживают вражеские штурмы. В частности, осуществляется усиленная аэроразведка, дополнительное минирование вероятных маршрутов продвижения врага и блокирование вражеской логистики, системно производятся поисково-ударные действия. Активно работают наши дроновые подразделения, артиллерия и авиация. Наши воины наносят врагу значительные потери.

По его данным, в течение прошлого месяца защитники Покровско-Мирноградской агломерации ликвидировали и ранили более 1 тыс. окупантов, уничтожили и поразили 38 орудий и минометов, 4 единицы бронированной техники, 5 НРК и 84 единицы авто- и мототехники врага.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Операторы ССО уничтожили группу оккупантов РФ на Покровском направлении — видео
ССО
ССО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ ликвидировали более 120 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ обезвредили более 40 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
потери

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?