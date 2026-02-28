ВСУ обезвредили более 40 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 132 боевых столкновения. Силы обороны продолжают останавливать врага, уничтожают личный состав и истощают его боевой потенциал, нанося систематическое огненное поражение.
Главные тезисы
Актуальная ситуация на Покровском направлении
Оперативная информация по состоянию на 22:00 28.02.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Противник нанес два ракетных удара, двумя ракетами, 55 авиационных ударов, сбросил 148 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 4126 дронов-камикадзе и произвел 2521 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.
На Покровском направлении враг совершил 22 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Новое Шахово, Родинское, Мирноград, Покровск, Удачное, Котлино, Молодецкое и в сторону Новоалександровки, Гришиного и Новоподгороднего.
Две попытки окупантов улучшить свое положение еще продолжаются.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидирован 31 оккупант и 11 ранен.
Уничтожено:
три единицы автомобильного транспорта,
10 единиц специальной техники,
две пушки,
один пункт управления БПЛА.
Уничтожено или подавлено 167 БпЛА разных типов.
