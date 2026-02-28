ВСУ обезвредили более 40 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 132 боевых столкновения. Силы обороны продолжают останавливать врага, уничтожают личный состав и истощают его боевой потенциал, нанося систематическое огненное поражение.

Актуальная ситуация на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22:00 28.02.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Противник нанес два ракетных удара, двумя ракетами, 55 авиационных ударов, сбросил 148 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 4126 дронов-камикадзе и произвел 2521 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.

На Покровском направлении враг совершил 22 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Новое Шахово, Родинское, Мирноград, Покровск, Удачное, Котлино, Молодецкое и в сторону Новоалександровки, Гришиного и Новоподгороднего.

Две попытки окупантов улучшить свое положение еще продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидирован 31 оккупант и 11 ранен.

Уничтожено:

три единицы автомобильного транспорта,

10 единиц специальной техники,

две пушки,

один пункт управления БПЛА.

Поврежден один танк, три артиллерийские системы, пять единиц автомобильного транспорта, одна единица специальной техники, четыре пункта управления БпЛА и 45 укрытий врага. Поделиться

Уничтожено или подавлено 167 БпЛА разных типов.