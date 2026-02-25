Операторы ССО уничтожили группу оккупантов РФ на Покровском направлении — видео

Операторы 3 полка ССО уничтожили оккупантов и спасли военнослужащего ВСУ на Покровском направлении
Главные тезисы
- Специальные операторы 3 полка ССО провели успешную спецоперацию на Покровском направлении.
- Операторы уничтожили группу оккупантов РФ, которые пытались инфильтрироваться в тыл позиции смежного подразделения.
ССО провели успешную спецоперацию на Покровском направлении
Поступила информация о группе противника, пытавшейся инфильтрироваться в тыл позиции смежного подразделения на Покровском направлении.
Во время проведения прямых действий операторы подразделения Sword Group 3 полка уничтожили живую силу противника и после разблокирования позиции СОУ были эвакуированы раненого бойца смежного подразделения ВСУ с помощью НРК.
