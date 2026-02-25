Оператори ССО знищили групу окупантів РФ на Покровському напрямку — відео

Оператори 3 полку ССО знищили окупантів та врятували військовослужбовця ЗСУ на Покровському напрямку
Головні тези:
- Спеціальні оператори 3 полку ССО виконали успішну спецоперацію на Покровському напрямку знищивши групу окупантів РФ.
- Під час операції оператори врятували пораненого бійця ЗСУ та евакуювали його з місця бою за допомогою Неврізкої раптової евакуації.
ССО провели успішну спецоперацію на Покровському напрямку
Надійшла інформація про групу противника, що намагалась інфільтруватись в тил позиції суміжного підрозділу на Покровському напрямку.
Під час проведення прямих дій оператори підрозділу Sword Group 3 полку знищили живу силу противника та після розблокування позиції СОУ евакуювали пораненого бійця суміжного підрозділу ЗСУ за допомогою НРК.
