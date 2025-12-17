ССО уразили артилерійський склад армії РФ на ТОТ Луганщини — відео

Сили спеціальних операцій уразили польовий артилерійський склад окупантів на тимчасово окупованій території Луганської області.
Головні тези:
- Сили спеціальних операцій уразили польовий артилерійський склад в тимчасово окупованій Луганській області.
- Дії front-strike Сил спеціальних операцій спрямовані на підрив наступальних спроможностей ворожої армії.
- Польовий артилерійський склад слугував для постачання боєприпасів та забезпечення військ противника.
Нова “бавовна” від ССО на ТОТ Луганщини
У ніч на 17 грудня підрозділи front-strike Сил спеціальних операцій здійснили ураження польового артилерійського складу 101-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення 51 ЗВА на тимчасово окупованій території Луганської області з використанням ударних БпЛА FP-2.
Зазначений склад активно використовувався для постачання боєприпасів та забезпечення наступальних спроможностей військ противника.
Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії.
