ССО уразили артилерійський склад армії РФ на ТОТ Луганщини — відео
ССО уразили артилерійський склад армії РФ на ТОТ Луганщини — відео

ССО
бавовна
Сили спеціальних операцій уразили польовий артилерійський склад окупантів на тимчасово окупованій території Луганської області.

Головні тези:

  • Сили спеціальних операцій уразили польовий артилерійський склад в тимчасово окупованій Луганській області.
  • Дії front-strike Сил спеціальних операцій спрямовані на підрив наступальних спроможностей ворожої армії.
  • Польовий артилерійський склад слугував для постачання боєприпасів та забезпечення військ противника.

Нова “бавовна” від ССО на ТОТ Луганщини

У ніч на 17 грудня підрозділи front-strike Сил спеціальних операцій здійснили ураження польового артилерійського складу 101-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення 51 ЗВА на тимчасово окупованій території Луганської області з використанням ударних БпЛА FP-2.

Зазначений склад активно використовувався для постачання боєприпасів та забезпечення наступальних спроможностей військ противника.

Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії.

