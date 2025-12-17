ССО поразили артиллерийский склад армии РФ на ТОТ Луганской области — видео
ССО поразили артиллерийский склад армии РФ на ТОТ Луганской области — видео

ССО
огонь
Силы специальных операций поразили полевой артиллерийский состав окупантов на временно оккупированной территории Луганской области.

Главные тезисы

  • Силы специальных операций атаковали полевой артиллерийский состав в Луганской области.
  • Действия front-strike направлены на подрыв возможностей вражеской армии.
  • Атака была осуществлена с использованием ударных БпЛА FP-2.

Новая "бавовна" от ССО на ТОТ Луганщины

В ночь на 17 декабря подразделения front-strike Сил специальных операций произвели поражение полевого артиллерийского состава 101 отдельной бригады материально-технического обеспечения 51 ЗВА на временно оккупированной территории Луганской области с использованием ударных БпЛА FP-2.

Указанный состав активно использовался для снабжения боеприпасами и обеспечения наступательных способностей войск противника.

Силы специальных операций продолжают предпринимать асимметричные действия для подрыва наступательных возможностей российской армии.

