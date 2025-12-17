ССО поразили артиллерийский склад армии РФ на ТОТ Луганской области — видео

Силы специальных операций поразили полевой артиллерийский состав окупантов на временно оккупированной территории Луганской области.
Главные тезисы
- Силы специальных операций атаковали полевой артиллерийский состав в Луганской области.
- Действия front-strike направлены на подрыв возможностей вражеской армии.
- Атака была осуществлена с использованием ударных БпЛА FP-2.
Новая "бавовна" от ССО на ТОТ Луганщины
В ночь на 17 декабря подразделения front-strike Сил специальных операций произвели поражение полевого артиллерийского состава 101 отдельной бригады материально-технического обеспечения 51 ЗВА на временно оккупированной территории Луганской области с использованием ударных БпЛА FP-2.
Указанный состав активно использовался для снабжения боеприпасами и обеспечения наступательных способностей войск противника.
Силы специальных операций продолжают предпринимать асимметричные действия для подрыва наступательных возможностей российской армии.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-