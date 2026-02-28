ЗСУ знешкодили понад 40 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби
ЗСУ знешкодили понад 40 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати
Загалом від початку цієї доби відбулося 132 бойових зіткнення. Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують його бойовий потенціал, завдаючи систематичного вогневого ураження.

Головні тези:

  • За останню добу ЗСУ знешкодили понад 40 окупантів на Покровському напрямку.
  • Сили оборони продовжують зупиняти російського ворога та завдають систематичного вогневого ураження, ліквідуючи його бойовий потенціал.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 22:00 28.02.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Противник завдав двох ракетних ударів, двома ракетами, 55 авіаційних ударів, скинув 148 керованих авіабомб. Крім того, застосував 4126 дронів-камікадзе та здійснив 2521 обстріл населених пунктів та позицій наших військ.

На Покровському напрямку ворог здійснив 22 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Торецьке, Нове Шахове, Родинське, Мирноград, Покровськ, Удачне, Котлине, Молодецьке та у бік Новоолександрівки, Гришиного й Новопідгороднього.

Дві спроби окупантів покращити своє становище ще тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 31 окупанта та 11 – поранено.

Знищено:

  • три одиниці автомобільного транспорту,

  • 10 одиниць спеціальної техніки,

  • дві гармати,

  • один пункт управління БпЛА.

Пошкоджено один танк, три артилерійські системи, п’ять одиниць автомобільного транспорту, одну одиницю спеціальної техніки, чотири пункти управління БпЛА та 45 укриттів ворога.

Знищено або подавлено 167 БпЛА різних типів.

