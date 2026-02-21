ЗСУ знешкодили 80 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби відбулося 121 бойове зіткнення. Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують його бойовий потенціал, завдаючи постійного та систематичного вогневого ураження.
Головні тези:
- За останню добу ЗСУ знищили 80 окупантів РФ на Покровському напрямку.
- У районах населених пунктів Шахове, Родинське, Покровськ здійснюються активні атаки ворога.
- Загалом протягом доби відбулося 121 бойове зіткнення, під час яких українські сили продовжують зупиняти ворога.
Актуальна ситуація на Покровському напрямку
Оперативна інформація станом на 22:00 21.02.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 68 авіаційних ударів, скинув 178 керованих авіабомб. Крім того, застосував 5522 дрони-камікадзе та здійснив 2411 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
На Покровському напрямку ворог здійснив 27 атак. За уточненою інформацією, окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Покровськ, Удачне, Молодецьке та Муравка. Чотири спроби окупантів покращити своє становище іще тривають.
Знищено та пошкоджено 15 одиниць автомобільної техніки; знищено або подавлено 213 БпЛА різних типів. Уражено 5 укриттів окупантів.
Також пошкоджено один танк та три артилерійські системи, знищено склад ПММ, 4 РЕБ, пункт управління БпЛА, одне укриття, іще 15 укриттів ворога - уражено та пошкоджено.
