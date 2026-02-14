ЗСУ ліквідували 85 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. З початку доби відбулося 191 бойове зіткнення.
Головні тези:
- Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання планів наступу російськими загарбниками.
- У зіткненнях на Покровському напрямку ворог призначив 55 атак у різних районах.
- Окупанти намагалися атакувати населені пункти та позиції ЗСУ, проте у деяких локаціях бої тривають.
Актуальна ситуація на Покровському напрямку
Оперативна інформація станом на 22:00 14.02.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Противник завдав 38 авіаційних ударів, скинув 129 керованих авіабомб. Крім того, застосував 3068 дронів-камікадзе та здійснив 2160 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
На Покровському напрямку ворог здійснив 55 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Затишок, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Новомиколаївка, Дачне та у бік населених пунктів Вільне, Білицьке, Нове Шахове, Шевченко, Новоолександрівка, Сергіївка, Іванівка. У деяких локаціях бої досі тривають.
ЗСУ знищили:
40 безпілотних літальних апаратів,
сім одиниць автомобільного транспорту,
одиницю спеціальної техніки.
Також уражено дві одиниці автомобільної техніки та 21 укриття особового складу противника.
