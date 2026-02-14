ЗСУ ліквідували 85 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби
ЗСУ ліквідували 85 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. З початку доби відбулося 191 бойове зіткнення.

Головні тези:

  • Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання планів наступу російськими загарбниками.
  • У зіткненнях на Покровському напрямку ворог призначив 55 атак у різних районах.
  • Окупанти намагалися атакувати населені пункти та позиції ЗСУ, проте у деяких локаціях бої тривають.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 22:00 14.02.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Противник завдав 38 авіаційних ударів, скинув 129 керованих авіабомб. Крім того, застосував 3068 дронів-камікадзе та здійснив 2160 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Покровському напрямку ворог здійснив 55 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Затишок, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Новомиколаївка, Дачне та у бік населених пунктів Вільне, Білицьке, Нове Шахове, Шевченко, Новоолександрівка, Сергіївка, Іванівка. У деяких локаціях бої досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 85 окупантів та поранили 23.

ЗСУ знищили:

  • 40 безпілотних літальних апаратів,

  • сім одиниць автомобільного транспорту,

  • одиницю спеціальної техніки.

Також уражено дві одиниці автомобільної техніки та 21 укриття особового складу противника.

