Українські бійці знешкодили понад 80 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Сили оборони спрямовують зусилля на зупинку російських окупантів, виснаження їхнього бойового потенціалу, завдаючи йому ефективного вогневого ураження по всій лінії фронту. З початку доби відбулося 241 бойове зіткнення.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 22:00 07.02.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 39 ракет, 42 авіаційних ударів, скинувши 132 керовані авіабомби. Крім того, застосував 1666 дронів-камікадзе та здійснив 1973 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

На Покровському напрямку ворог здійснив 37 атак. За уточненою інформацією, окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Вільне, Новий Донбас, Родинське, Котлине, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Сергіївка, Білицьке, Новоолександрівка, Новопідгороднє, Новопавлівка. Два боєзіткнення досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 54 окупанта та поранили 27.

ЗСУ знищили або подавили 42 безпілотних літальних апарата та пошкодили сім укриттів особового складу противника.