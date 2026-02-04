Покровський напрямок залишається найгарячішим на фронті — що відбувається

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. З початку доби відбулося 110 бойових зіткнень.
Головні тези:
- Сили оборони спрямовують усі зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.
- З початку доби відбулося 110 бойових зіткнень на Покровському напрямку.
Актуальна ситуація на Покровському напрямку
Оперативна інформація станом на 22:00 04.02.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Покровському напрямку ворог здійснив 23 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Філія та у напрямку Вільного. У деяких локаціях бої досі тривають.
За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 17 окупантів та поранили 18.
Українські бійці знищили:
одну артилерійську систему,
32 безпілотні літальні апарати,
три одиниці автомобільного транспорту,
дві одиниці спеціального транспорту.
Також уражено один танк, одну артилерійську систему, вісім одиниць автомобільної, одну одиницю спеціальної техніки та 11 укриттів особового складу противника.
