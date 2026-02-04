Покровський напрямок залишається найгарячішим на фронті — що відбувається

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. З початку доби відбулося 110 бойових зіткнень.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 22:00 04.02.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Покровському напрямку ворог здійснив 23 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Філія та у напрямку Вільного. У деяких локаціях бої досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 17 окупантів та поранили 18.

Українські бійці знищили:

одну артилерійську систему,

32 безпілотні літальні апарати,

три одиниці автомобільного транспорту,

дві одиниці спеціального транспорту.