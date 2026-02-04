Покровское направление остается самым горячим на фронте — что происходит

Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения русскими захватчиками планов пришествия и истощения их боевого потенциала. С начала суток произошло 110 боевых столкновений.

Актуальная ситуация на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22:00 04.02.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Покровском направлении враг совершил 23 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Молодецкое, Филиал и в направлении Свободного. В некоторых локациях бои до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 17 окупантов и ранили 18.

Украинские бойцы уничтожили:

одну артиллерийскую систему,

32 беспилотных летательных аппарата,

три единицы автомобильного транспорта,

две единицы специального транспорта.