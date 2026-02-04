Покровское направление остается самым горячим на фронте — что происходит

Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения русскими захватчиками планов пришествия и истощения их боевого потенциала. С начала суток произошло 110 боевых столкновений.
Главные тезисы
- На Покровском направлении произошло 110 боевых столкновений, где украинские силы обороны сопротивляются русским захватчикам.
- Украинские бойцы ликвидировали 17 оккупантов, уничтожили боевую технику и нанесли значительный урон противнику.
Актуальная ситуация на Покровском направлении
Оперативная информация по состоянию на 22:00 04.02.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Покровском направлении враг совершил 23 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Молодецкое, Филиал и в направлении Свободного. В некоторых локациях бои до сих пор продолжаются.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 17 окупантов и ранили 18.
Украинские бойцы уничтожили:
одну артиллерийскую систему,
32 беспилотных летательных аппарата,
три единицы автомобильного транспорта,
две единицы специального транспорта.
Также поражен один танк, одна артиллерийская система, восемь единиц автомобильной, одна единица специальной техники и 11 укрытий личного состава противника.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-