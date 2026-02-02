ВСУ обезвредили более 60 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения русскими захватчиками планов пришествия и истощения их боевого потенциала. С начала суток произошло 147 боевых столкновений.
Главные тезисы
- Силы обороны сосредотачивают усилия на срыве планов русских захватчиков и уменьшении их боевого потенциала.
- Украинские военные провели 147 боевых столкновений за сутки на Покровском направлении.
Актуальная ситуация на Покровском направлении
Оперативная информация по состоянию на 22:00 02.02.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Противник нанес 60 авиационных ударов, сбросил 150 управляемых авиационных бомб. Кроме того, применил 5199 дронов-камикадзе и осуществил 2860 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
На Покровском направлении враг совершил 39 атак. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Светлое и в сторону населенных пунктов Белицкое, Новоалександровка, Новоподгородное, Новопавловка, Шевченко, Гришино. В некоторых локациях бои до сих пор продолжаются.
ВСУ уничтожили на Покровском направлении:
70 беспилотных летательных аппаратов,
5 единиц автомобильного транспорта,
3 наземные роботизированные комплексы,
2 единицы специальной техники.
Также поражены три артиллерийские системы, радиолокационная станция, единица тяжелой автомобильной техники, шесть единиц автомобильной техники и пятнадцать укрытий личного состава противника.
