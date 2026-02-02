ВСУ обезвредили более 60 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ обезвредили более 60 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
Читати українською

Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения русскими захватчиками планов пришествия и истощения их боевого потенциала. С начала суток произошло 147 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • Силы обороны сосредотачивают усилия на срыве планов русских захватчиков и уменьшении их боевого потенциала.
  • Украинские военные провели 147 боевых столкновений за сутки на Покровском направлении.

Актуальная ситуация на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22:00 02.02.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Противник нанес 60 авиационных ударов, сбросил 150 управляемых авиационных бомб. Кроме того, применил 5199 дронов-камикадзе и осуществил 2860 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Покровском направлении враг совершил 39 атак. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Светлое и в сторону населенных пунктов Белицкое, Новоалександровка, Новоподгородное, Новопавловка, Шевченко, Гришино. В некоторых локациях бои до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 43 кафира и ранили 23.

ВСУ уничтожили на Покровском направлении:

  • 70 беспилотных летательных аппаратов,

  • 5 единиц автомобильного транспорта,

  • 3 наземные роботизированные комплексы,

  • 2 единицы специальной техники.

Также поражены три артиллерийские системы, радиолокационная станция, единица тяжелой автомобильной техники, шесть единиц автомобильной техники и пятнадцать укрытий личного состава противника.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Битва за Покровск и Мирноград. В ДШВ озвучили новый прогноз
Битва за Покровск и Мирноград – что будет дальше
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские бойцы остановили очередной штурм оккупантов под Покровском — видео
Десантно-штурмовые войска ВСУ
артиллерия
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские бойцы ликвидировали 80 штурмовиков армии РФ на Покровском направлении — видео
НГУ
потери

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?