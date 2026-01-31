Украинские бойцы ликвидировали 80 штурмовиков армии РФ на Покровском направлении — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские бойцы ликвидировали 80 штурмовиков армии РФ на Покровском направлении — видео

НГУ
потери
Read in English
Читати українською

Силы обороны Украины на Покровском направлении отразили вражеский штурм – за сутки уничтожили почти четыре взвода россиян.

Главные тезисы

  • Украинские бойцы потерпели победу над врагом, ликвидировав наступление российских военных на Покровском направлении.
  • За сутки военные уничтожили 80 штурмовиков и задержали двух русских пехотинцев, причинив значительные потери армии РФ.

ВСУ остановили еще один штурм РФ на Покровском направлении

Об этом сообщила третья бригада оперативного назначения НГУ "Спартан".

Враг предпринял попытку наступления на Покровском направлении. Российское оккупационное командование бросило вперед около 90 штурмовиков. Под прикрытием тумана противник пытался продвинуться на автомобилях, мототехнике и квадроциклах.

Как отмечается, "Спартан" совместно с "Птицами Мадяра" и смежными подразделениями остановили наступление россиян.

За сутки враг понес значительные потери, в том числе 80 штурмовиков уничтожены и двое ранены. Также в плен взяли двух русских пехотинцев.

Кроме того, украинские военные уничтожили 10 квадроциклов, четыре мотоцикла и шесть автомобилей армии РФ.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Битва за Покровск и Мирноград. В ДШВ озвучили новый прогноз
Битва за Покровск и Мирноград – что будет дальше
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские бойцы остановили очередной штурм оккупантов под Покровском — видео
Десантно-штурмовые войска ВСУ
артиллерия
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сырский заявил об усилении давления армии РФ на Покровском и Очеретинском направлениях фронта
Главнокомандующий ВС Украины
Сырский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?