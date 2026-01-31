Украинские бойцы ликвидировали 80 штурмовиков армии РФ на Покровском направлении — видео

Силы обороны Украины на Покровском направлении отразили вражеский штурм – за сутки уничтожили почти четыре взвода россиян.

ВСУ остановили еще один штурм РФ на Покровском направлении

Об этом сообщила третья бригада оперативного назначения НГУ "Спартан".

Враг предпринял попытку наступления на Покровском направлении. Российское оккупационное командование бросило вперед около 90 штурмовиков. Под прикрытием тумана противник пытался продвинуться на автомобилях, мототехнике и квадроциклах.

Как отмечается, "Спартан" совместно с "Птицами Мадяра" и смежными подразделениями остановили наступление россиян.

За сутки враг понес значительные потери, в том числе 80 штурмовиков уничтожены и двое ранены. Также в плен взяли двух русских пехотинцев.

Кроме того, украинские военные уничтожили 10 квадроциклов, четыре мотоцикла и шесть автомобилей армии РФ.