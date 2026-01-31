Українські бійці ліквідували 80 штурмовиків армії РФ на Покровському напрямку — відео

Сили оборони України на Покровському напрямку відбили ворожий штурм – за добу знищили майже чотири взводи росіян.

ЗСУ зупинили ще один штурм РФ на Покровському напрямку

Про це повідомила третя бригада оперативного призначення НГУ «Спартан».

Ворог здійснив спробу наступу на Покровському напрямку. Російське окупаційне командування кинуло вперед близько 90 штурмовиків. Під прикриттям туману противник намагався просунутись на автомобілях, мототехніці та квадроциклах.

Як зазначається, «Спартан» спільно з «Птахами Мадяра» та суміжними підрозділами зупинили наступ росіян.

За добу ворог зазнав значних втрат, зокрема 80 штурмовиків знищені та двоє поранені. Також у полон взяли двох російських піхотинців.

Крім того, українські військові знищили 10 квадроциклів, чотири мотоцикли та шість автомобілів армії РФ.