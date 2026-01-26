Сирський заявив про посилення тиску армії РФ на Покровському та Очеретинському напрямках фронту

Російські війська посилюють тиск і підтягують резерви на Покровському та Очеретинському напрямках фронту.

РФ підтягує резерви на Покровський і Очеретинський напрямки фронту

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський.

Він зазначив, що продовжує роботу на Покровському та Очеретинському напрямках, де ворог зосереджує свої основні зусилля.

За словами Сирського, оперативна обстановка на цих напрямках складна. Лише за минулий тиждень там сталося близько 400 бойових зіткнень.

Агресор не полишає спроб прориву, посилює тиск і підтягує резерви. Наше ключове завдання — завдати ворогу максимальних втрат, знищити його резерви та послідовно знизити наступальний потенціал. Олександр Сирсський Головнокомандувач ЗСУ

Під час роботи безпосередньо на місцях головнокомандувач ЗСУ разом із командирами підрозділів детально аналізують хід бойових дій.

Росіяни продовжують застосовувати тактику просування малими піхотними групами. Як зазначив Сирський, їхнє своєчасне виявлення, стримування та знищення потребують постійного моніторингу поля бою, чіткої координації підрозділів і гнучких тактичних рішень.

Окрема увага, поінформував генерал, приділяється посиленню підрозділів безпілотних систем — насамперед застосуванню ударних дронів для ураження ворога, а також розвитку логістики із залученням роботизованих комплексів.