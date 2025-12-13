Засобами DeepStrike у листопаді уражено 98 цілей на території РФ — Сирський

ЗСУ у листопаді уразили понад 4 тис об’єктів армії РФ — Сирський

В окремі дні кількість боєзіткнень досягає 300 — найбільше від початку війни. Однак українська армія стримує тиск, руйнує плани Кремля, не відмовляється від тактики активної оборони та ефективно її застосовує.

Чисельність російського угруповання вже тривалий час становить близько 710 тис. осіб. Водночас ворогові не вдається наростити цей показник, попри активний рекрутинг у РФ, тому що наші воїни щодня "мінусують" тисячу окупантів убитими й пораненими. Так, ціною величезних втрат противник у листопаді зміг узяти під контроль деякі наші території. Втім, заяви російської пропаганди про темпи просування військ РФ не відповідають дійсності. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Щобільше, на деяких важливих напрямках ЗСУ ведуть власні активні дії та зачищають населені пункти від противника.

Зокрема, тривають наші активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. У самому Покровську за крайні кілька тижнів ми змогли повернути під контроль близько 16 кв км у північній частині міста. Логістика в Мирноград складна, але продовжується.

Водночас на Куп’янському, Костянтинівському та Придніпровському оперативних напрямках втрат території не допущено.

Засобами DeepStrike за минулий місяць виконано 81 вогневе завдання та уражено 98 цілей противника на території РФ. Сили оборони України б’ють по нафтопереробній галузі ворога, яка є основним джерелом фінансування війни.

Наші артилеристи в листопаді уразили понад 4,1 тис. об’єктів противника, ракетні війська — понад сотню. Попри дефіцит ракет, утримуємо ефективність протиповітряної оборони. Нарощуємо роботу систем РЕБ для радіоелектронного прикриття. Так, засобами РЕБ за місяць подавлено 94 тис. засобів повітряного нападу, з них — 2,2 тис. “шахедів”, 7 тис. “молний”.

ЗСУ також повністю перейшла на корпусну систему. Армійські корпуси та їхні командири вже набули досвіду й проводять визначені операції. До кінця року завершиться формування Командування Кіберсил ЗСУ.