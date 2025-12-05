ЗСУ повинні максимально виснажити армію РФ — Сирський
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ повинні максимально виснажити армію РФ — Сирський

Сирський
Read in English
Джерело:  Sky News

Стратегія України полягає у максимальному виснаженні армії РФ та запобіганні її просуванню. Також ЗСУ завдають ударів по російській території задля підриву оборонного потенціалу окупантів.

Головні тези:

  • Основна стратегія ЗСУ полягає у максимальному виснаженні армії РФ та запобіганні її просуванню.
  • Стратегія включає удари по російській території для підриву оборонного потенціалу окупантів.
  • Нині найзапекліші бої відбуваються у різних регіонах України, де проводиться стратегічна оборонна операція.

Сирський оголосив стратегію ЗСУ у війні проти армії РФ

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Наша стратегія полягає в тому, щоб максимально виснажити російську армію, запобігти її просуванню, утримати нашу територію.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

Він додав, що ЗСУ одночасно з цим завдають ударів по ворогу в тилу, в оперативній глибині і в самій Росії, з метою підриву її оборонного потенціалу та промислових можливостей.

Генерал розповів, що зараз найзапекліші бої точаться навколо Покровська, а також північно-східного міста Куп'янська у Харківській області. Зіткнення відбуваються і в районі Лимана та поблизу міста Гуляйполе у Запорізькій області.

Українська армія проводить стратегічну оборонну операцію, спрямовану на стримування просування ворога, запобігання його прориву вглиб, завдання максимальних втрат та проведення контрнаступальних дій у тих секторах, де ми бачимо вразливість ворога.

Нагадаємо, Сирський заявив, що зараз головним завданням є "захистити українську землю, країну і населення". Генерал додав, що навіть не дозволяє собі розглядати сценарій, за якого Україна буде змушена віддати Росії всю Донецьку і Луганську області.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія атакувала Україну 112 тис шахедів від лютого 2022 року — Сирський
Головнокомандувач ЗС України
Сирський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Бої відзначаються високою динамікою". Сирський ознайомився з оперативною обстановкою у Куп'янську
Головнокомандувач ЗС України
Сирський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські підрозділи утримують північну частину Покровська — Сирський
Головнокомандувач ЗС України
Сирський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?