ЗСУ повинні максимально виснажити армію РФ — Сирський

Стратегія України полягає у максимальному виснаженні армії РФ та запобіганні її просуванню. Також ЗСУ завдають ударів по російській території задля підриву оборонного потенціалу окупантів.
Головні тези:
- Основна стратегія ЗСУ полягає у максимальному виснаженні армії РФ та запобіганні її просуванню.
- Стратегія включає удари по російській території для підриву оборонного потенціалу окупантів.
- Нині найзапекліші бої відбуваються у різних регіонах України, де проводиться стратегічна оборонна операція.
Сирський оголосив стратегію ЗСУ у війні проти армії РФ
Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Він додав, що ЗСУ одночасно з цим завдають ударів по ворогу в тилу, в оперативній глибині і в самій Росії, з метою підриву її оборонного потенціалу та промислових можливостей.
Генерал розповів, що зараз найзапекліші бої точаться навколо Покровська, а також північно-східного міста Куп'янська у Харківській області. Зіткнення відбуваються і в районі Лимана та поблизу міста Гуляйполе у Запорізькій області.
Нагадаємо, Сирський заявив, що зараз головним завданням є "захистити українську землю, країну і населення". Генерал додав, що навіть не дозволяє собі розглядати сценарій, за якого Україна буде змушена віддати Росії всю Донецьку і Луганську області.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-