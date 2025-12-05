ЗСУ повинні максимально виснажити армію РФ — Сирський

Стратегія України полягає у максимальному виснаженні армії РФ та запобіганні її просуванню. Також ЗСУ завдають ударів по російській території задля підриву оборонного потенціалу окупантів.

Сирський оголосив стратегію ЗСУ у війні проти армії РФ

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Наша стратегія полягає в тому, щоб максимально виснажити російську армію, запобігти її просуванню, утримати нашу територію. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Він додав, що ЗСУ одночасно з цим завдають ударів по ворогу в тилу, в оперативній глибині і в самій Росії, з метою підриву її оборонного потенціалу та промислових можливостей.

Генерал розповів, що зараз найзапекліші бої точаться навколо Покровська, а також північно-східного міста Куп'янська у Харківській області. Зіткнення відбуваються і в районі Лимана та поблизу міста Гуляйполе у Запорізькій області.

Українська армія проводить стратегічну оборонну операцію, спрямовану на стримування просування ворога, запобігання його прориву вглиб, завдання максимальних втрат та проведення контрнаступальних дій у тих секторах, де ми бачимо вразливість ворога. Поширити

Нагадаємо, Сирський заявив, що зараз головним завданням є "захистити українську землю, країну і населення". Генерал додав, що навіть не дозволяє собі розглядати сценарій, за якого Україна буде змушена віддати Росії всю Донецьку і Луганську області.