ВСУ должны максимально истощить армию РФ — Сырский

Стратегия Украины состоит в максимальном истощении армии РФ и предотвращении ее продвижения. Также ВСУ наносят удары по российской территории для подрыва оборонного потенциала окупантов.
Главные тезисы
- Основная стратегия ВСУ во войне включает максимальное истощение армии РФ и предотвращение ее продвижения.
- Украинская армия проводит стратегическую оборонную операцию, направленную на сдерживание продвижения врага и нанесение максимальных потерь.
Сырский объявил стратегию ВСУ в войне против армии РФ
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Он добавил, что ВСУ одновременно с этим наносят удары по врагу в тылу, в оперативной глубине и в самой России, с целью подрыва ее оборонного потенциала и промышленных возможностей.
Генерал рассказал, что сейчас самые ожесточенные бои идут вокруг Покровска, а также северо-восточного города Купянска в Харьковской области. Столкновения происходят и в районе Лимана и вблизи Гуляйполе в Запорожской области.
Напомним, Сырский заявил, что сейчас главной задачей является "защитить украинскую землю, страну и население". Генерал добавил, что даже не позволяет себе рассматривать сценарий, при котором Украина будет вынуждена отдать России всю Донецкую и Луганскую области.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-