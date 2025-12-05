ВСУ должны максимально истощить армию РФ — Сырский
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ должны максимально истощить армию РФ — Сырский

Сырский
Источник:  Sky News

Стратегия Украины состоит в максимальном истощении армии РФ и предотвращении ее продвижения. Также ВСУ наносят удары по российской территории для подрыва оборонного потенциала окупантов.

Главные тезисы

  • Основная стратегия ВСУ во войне включает максимальное истощение армии РФ и предотвращение ее продвижения.
  • Украинская армия проводит стратегическую оборонную операцию, направленную на сдерживание продвижения врага и нанесение максимальных потерь.

Сырский объявил стратегию ВСУ в войне против армии РФ

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Наша стратегия состоит в том, чтобы максимально истощить российскую армию, предотвратить ее продвижение, удержать нашу территорию.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Он добавил, что ВСУ одновременно с этим наносят удары по врагу в тылу, в оперативной глубине и в самой России, с целью подрыва ее оборонного потенциала и промышленных возможностей.

Генерал рассказал, что сейчас самые ожесточенные бои идут вокруг Покровска, а также северо-восточного города Купянска в Харьковской области. Столкновения происходят и в районе Лимана и вблизи Гуляйполе в Запорожской области.

Украинская армия проводит стратегическую оборонную операцию, направленную на сдерживание продвижения врага, предотвращение его прорыва вглубь, нанесение максимальных потерь и проведение контрнаступательных действий в тех секторах, где мы видим уязвимость врага.

Напомним, Сырский заявил, что сейчас главной задачей является "защитить украинскую землю, страну и население". Генерал добавил, что даже не позволяет себе рассматривать сценарий, при котором Украина будет вынуждена отдать России всю Донецкую и Луганскую области.

