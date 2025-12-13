Средствами DeepStrike в ноябре поражено 98 целей на территории РФ — Сырский
Средствами DeepStrike в ноябре поражено 98 целей на территории РФ — Сырский

Главнокомандующий ВС Украины
Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский озвучил детали оперативной ситуации на фронте. Враг ведет наступательные действия практически по всей линии боевого столкновения.

Главные тезисы

  • Украинская армия успешно сдерживает давление врага и разрушает планы Кремля, демонстрируя активную оборону и успешные военные операции.
  • Средствами DeepStrike в ноябре поражено 98 враждебных целей на территории России, что является значительным достижением в операциях противника.
  • Несмотря на огромные потери, украинским военным удалось вернуть под контроль некоторые территории, а также отразить атаки на важных направлениях.

ВСУ в ноябре поразили более 4 тыс. объектов армии РФ — Сырский

В отдельные дни количество боеприкосновений достигает 300 — больше всего с начала войны. Однако украинская армия сдерживает давление, разрушает планы Кремля, не отказывается от тактики активной обороны и эффективно ее применяет.

Численность российской группировки уже продолжительное время составляет около 710 тыс. человек. В то же время врагу не удается нарастить этот показатель, несмотря на активный рекрутинг в РФ, потому что наши воины ежедневно "минусуют" тысячу оккупантов убитыми и ранеными. Да, ценой огромных потерь противник в ноябре смог взять под контроль некоторые наши территории. Впрочем, заявления российской пропаганды о темпах продвижения войск РФ не соответствуют действительности.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Более того, на некоторых важных направлениях ВСУ ведут собственные активные действия и зачищают населенные пункты от противника.

В частности, продолжаются наши активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации. В самом Покровске за последние несколько недель мы смогли вернуть под контроль около 16 кв км в северной части города. Логистика в Мирнограде сложна, но продолжается.

В то же время, на Купянском, Константиновском и Приднепровском оперативных направлениях потерь территории не допущено.

Средствами DeepStrike за прошлый месяц выполнено 81 огневое задание и поражено 98 целей противника на территории РФ. Силы обороны Украины отражаются на нефтеперерабатывающей отрасли врага, которая является основным источником финансирования войны.

Наши артиллеристы в ноябре поразили более 4,1 тыс. объектов противника, ракетные войска — более сотни. Несмотря на дефицит ракет, удерживаем эффективность противовоздушной обороны. Наращиваем работу систем РЭБ для радиоэлектронного прикрытия. Так, средствами РЭБ за месяц подавлено 94 тыс. средств воздушного нападения, из них — 2,2 тыс. "шахедов", 7 тыс. "молний".

ВСУ также полностью перешла на корпусную систему. Армейские корпуса и их командиры уже приобрели опыт и проводят определенные операции. До конца года завершится формирование Командования Киберсил ВСУ.

Что происходит на фронте - отчет Сырского

