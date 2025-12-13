Средствами DeepStrike в ноябре поражено 98 целей на территории РФ — Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский озвучил детали оперативной ситуации на фронте. Враг ведет наступательные действия практически по всей линии боевого столкновения.
ВСУ в ноябре поразили более 4 тыс. объектов армии РФ — Сырский
В отдельные дни количество боеприкосновений достигает 300 — больше всего с начала войны. Однако украинская армия сдерживает давление, разрушает планы Кремля, не отказывается от тактики активной обороны и эффективно ее применяет.
Более того, на некоторых важных направлениях ВСУ ведут собственные активные действия и зачищают населенные пункты от противника.
В частности, продолжаются наши активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации. В самом Покровске за последние несколько недель мы смогли вернуть под контроль около 16 кв км в северной части города. Логистика в Мирнограде сложна, но продолжается.
В то же время, на Купянском, Константиновском и Приднепровском оперативных направлениях потерь территории не допущено.
Средствами DeepStrike за прошлый месяц выполнено 81 огневое задание и поражено 98 целей противника на территории РФ. Силы обороны Украины отражаются на нефтеперерабатывающей отрасли врага, которая является основным источником финансирования войны.
Наши артиллеристы в ноябре поразили более 4,1 тыс. объектов противника, ракетные войска — более сотни. Несмотря на дефицит ракет, удерживаем эффективность противовоздушной обороны. Наращиваем работу систем РЭБ для радиоэлектронного прикрытия. Так, средствами РЭБ за месяц подавлено 94 тыс. средств воздушного нападения, из них — 2,2 тыс. "шахедов", 7 тыс. "молний".
ВСУ также полностью перешла на корпусную систему. Армейские корпуса и их командиры уже приобрели опыт и проводят определенные операции. До конца года завершится формирование Командования Киберсил ВСУ.
