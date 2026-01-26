Сырский заявил об усилении давления армии РФ на Покровском и Очеретинском направлениях фронта

Российские войска усиливают давление и подтягивают резервы на Покровском и Очеретинском направлениях фронта.
Главные тезисы
- Российские войска усиливают давление и подтягивают резервы на Покровском и Очеретинском направлениях фронта.
- Оперативная обстановка в указанных направлениях сложна, что отражается в постоянных боевых столкновениях между сторонами.
РФ подтягивает резервы на Покровское и Очеретинское направления фронта
Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский.
Он отметил, что продолжает работу на Покровском и Очеретинском направлениях, где враг сосредотачивает свои усилия.
По словам Сырского, оперативная обстановка в этих направлениях сложна. Только за прошедшую неделю там произошло около 400 боевых столкновений.
При работе непосредственно на местах главнокомандующий ВСУ вместе с командирами подразделений подробно анализируют ход боевых действий.
Отдельное внимание, проинформировал генерал, уделяется усилению подразделений беспилотных систем — прежде всего, применению ударных дронов для поражения врага, а также развитию логистики с привлечением роботизированных комплексов.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-