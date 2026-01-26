Сырский заявил об усилении давления армии РФ на Покровском и Очеретинском направлениях фронта
Сырский заявил об усилении давления армии РФ на Покровском и Очеретинском направлениях фронта

Главнокомандующий ВС Украины
Сырский
Российские войска усиливают давление и подтягивают резервы на Покровском и Очеретинском направлениях фронта.

Главные тезисы

  • Российские войска усиливают давление и подтягивают резервы на Покровском и Очеретинском направлениях фронта.
  • Оперативная обстановка в указанных направлениях сложна, что отражается в постоянных боевых столкновениях между сторонами.

РФ подтягивает резервы на Покровское и Очеретинское направления фронта

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский.

Он отметил, что продолжает работу на Покровском и Очеретинском направлениях, где враг сосредотачивает свои усилия.

По словам Сырского, оперативная обстановка в этих направлениях сложна. Только за прошедшую неделю там произошло около 400 боевых столкновений.

Агрессор не оставляет попыток прорыва, усиливает давление и подтягивает резервы. Наша ключевая задача — нанести врагу максимальные потери, уничтожить его резервы и последовательно снизить наступательный потенциал.

Александр Сырсский

Александр Сырсский

Главнокомандующий ВСУ

При работе непосредственно на местах главнокомандующий ВСУ вместе с командирами подразделений подробно анализируют ход боевых действий.

Россияне продолжают использовать тактику продвижения малыми пехотными группами. Как отметил Сырский, их своевременное выявление, сдерживание и уничтожение нуждаются в постоянном мониторинге поля боя, четкой координации подразделений и гибких тактических решений.

Отдельное внимание, проинформировал генерал, уделяется усилению подразделений беспилотных систем — прежде всего, применению ударных дронов для поражения врага, а также развитию логистики с привлечением роботизированных комплексов.

