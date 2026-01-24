Українські бійці зупинили черговий штурм окупантів під Покровськом — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські бійці зупинили черговий штурм окупантів під Покровськом — відео

Десантно-штурмові війська ЗСУ
артилерія

Українські військові з 147-ї окремої артилерійської бригади зупинили групу російських окупантів у промисловій зоні на північному заході Покровська.

Головні тези:

  • Українські військові з 147-ї окремої артилерійської бригади зупинили штурм російських окупантів у промисловій зоні на північному заході Покровська.
  • Дії артилеристів та ударні дрони допомогли уражені артилерією калібру 155 міліметрів.
  • У результаті удару троє російських військових отримали поранення, але евакуація не була проведена з боку противника.

Артилеристи зупинили штурм росіян під Покровськом

Про це повідомляє 7 корпус Штурмових рейдових військ ДШВ.

Спочатку по противнику відпрацювали ударні дрони, після чого позиції окупантів були уражені артилерією калібру 155 міліметрів.

По трьох окупантах спочатку відпрацювали наші "пташки", а згодом — 155-міліметрова артилерія.

За результатами удару троє російських військових дістали поранення. Евакуація поранених з боку противника не проводилася.

