Українські бійці зупинили черговий штурм окупантів під Покровськом — відео

Українські військові з 147-ї окремої артилерійської бригади зупинили групу російських окупантів у промисловій зоні на північному заході Покровська.
Головні тези:
- Українські військові з 147-ї окремої артилерійської бригади зупинили штурм російських окупантів у промисловій зоні на північному заході Покровська.
- Дії артилеристів та ударні дрони допомогли уражені артилерією калібру 155 міліметрів.
- У результаті удару троє російських військових отримали поранення, але евакуація не була проведена з боку противника.
Артилеристи зупинили штурм росіян під Покровськом
Про це повідомляє 7 корпус Штурмових рейдових військ ДШВ.
По трьох окупантах спочатку відпрацювали наші "пташки", а згодом — 155-міліметрова артилерія.
За результатами удару троє російських військових дістали поранення. Евакуація поранених з боку противника не проводилася.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-