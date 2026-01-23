ЗСУ ліквідували 75 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 119 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку 23 січня

Оперативна інформація станом на 22:00 23.01.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Російські загарбники завдали 62 авіаційних ударів, скинули 145 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 3339 дронів-камікадзе та здійснили 2779 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 31 рази атакував у районах населених пунктів Дорожнє, Червоний Лиман, Родинське, Сухецьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Гришине, Шевченко, Новопавлівка. У деяких локаціях бої тривають дотепер.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 109 окупантів, 75 з яких — безповоротно. Поширити

Крім того, українські воїни знищили:

два танки,

дві бойові броньовані машини,

п’ять одиниць автомобільної техніки,

дві одиниці спеціальної техніки,

квадроцикл,

один засіб РЕБ,

34 БпЛА,

одне укриття особового складу противника.