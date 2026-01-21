Сили оборони України продовжують контролювати північні частини Покровська і Мирнограда

Ситуація на Покровському і Мирноградському напрямках фронту

Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ «Схід» стримують натиск ворога і від початку доби відбили 38 російських штурмів.

Про це повідомило угруповання військ «Схід».

Тривають активні дії українських підрозділів в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 26 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Сергіївки й Новопідгороднього, два боєзіткнення тривають.

Сили оборони продовжують контролювати північну частину Покровська. Усі переміщення військ РФ своєчасно виявляються та завдається вогневе ураження.

У Мирнограді українські підрозділи контролюють північну частину міста. Тривають пошуково-ударні дії, щоб не допустити подальшого просування ворога.

Сили оборони працюють над своєчасним виявленням і знищенням бойової техніки, яку росіяни намагаються накопичувати для штурму Мирнограда.

Українські підрозділи забезпечуються необхідними засобами для підтримання боєздатності в умовах низьких температур.

Логістичне забезпечення залишається складним. Для постачання використовуються важкі дрони та наземні роботизовані комплекси.