Сили оборони України продовжують контролювати північні частини Покровська і Мирнограда
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони України продовжують контролювати північні частини Покровська і Мирнограда

Мирноград
Read in English
Джерело:  online.ua

Сили оборони України контролюють північні частини Мирнограда і Покровська Донецької області.

Головні тези:

  • Сили оборони України контролюють північні частини Мирнограда і Покровська.
  • Підконтрольні УВ «Схід» підрозділи стримують натиск ворога та відбили 38 російських штурмів.
  • Українські захисники проводять пошуково-ударні дії, щоб не допустити просування ворога в районі Мирнограда.

Ситуація на Покровському і Мирноградському напрямках фронту

Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ «Схід» стримують натиск ворога і від початку доби відбили 38 російських штурмів.

Про це повідомило угруповання військ «Схід».

Тривають активні дії українських підрозділів в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 26 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Сергіївки й Новопідгороднього, два боєзіткнення тривають.

Сили оборони продовжують контролювати північну частину Покровська. Усі переміщення військ РФ своєчасно виявляються та завдається вогневе ураження.

У Мирнограді українські підрозділи контролюють північну частину міста. Тривають пошуково-ударні дії, щоб не допустити подальшого просування ворога.

Сили оборони працюють над своєчасним виявленням і знищенням бойової техніки, яку росіяни намагаються накопичувати для штурму Мирнограда.

Українські підрозділи забезпечуються необхідними засобами для підтримання боєздатності в умовах низьких температур.

Логістичне забезпечення залишається складним. Для постачання використовуються важкі дрони та наземні роботизовані комплекси.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Битва за Покровськ та Мирноград загострюється — відео
Десантно-штурмові війська ЗСУ
Що відбувається в Покровську та Мирнограді
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб спростував брехню Путіна щодо окупації Гуляйполя та Мирнограда Росією
Генштаб ЗСУ
Гуляйполе
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ЗСУ описали бойову ситуацію у Покровську та Мирнограді
Покровськ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?