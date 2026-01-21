Силы обороны Украины продолжают контролировать северные части Покровска и Мирнограда

Силы обороны Украины контролируют северные части Мирнограда и Покровска в Донецкой области.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины успешно контролируют северные части Покровска и Мирнограда.
- Украинские защитники активно сдерживают давление противника и отразили 38 российских штурмов.
- Продолжаются поисково-ударные действия для не допущения продвижения врага в районе Мирнограда.
Ситуация на Покровском и Мирноградском направлениях фронта
Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности УВ «Восток» сдерживают давление врага и с начала суток отразили 38 российских штурмов.
Об этом сообщила группировка войск «Восток».
Продолжаются активные действия украинских подразделений в районе Покровско-Мирноградской агломерации.
На Покровском направлении российские захватчики предприняли 26 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону Сергеевки и Новоподгороднего, два боестолкновения продолжаются.
Силы обороны продолжают контролировать северную часть Покровска. Все перемещения войск РФ своевременно обнаруживаются и наносится огневое поражение.
Силы обороны работают над своевременным обнаружением и уничтожением боевой техники, которую россияне пытаются накапливать для штурма Мирнограда.
Украинские подразделения снабжаются необходимыми средствами для поддержания боеспособности в условиях низких температур.
Логистическое обеспечение остается сложным. Для снабжения используются тяжелые дроны и наземные роботизированные комплексы.
