Силы обороны Украины продолжают контролировать северные части Покровска и Мирнограда
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны Украины продолжают контролировать северные части Покровска и Мирнограда

Мирноград
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Силы обороны Украины контролируют северные части Мирнограда и Покровска в Донецкой области.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины успешно контролируют северные части Покровска и Мирнограда.
  • Украинские защитники активно сдерживают давление противника и отразили 38 российских штурмов.
  • Продолжаются поисково-ударные действия для не допущения продвижения врага в районе Мирнограда.

Ситуация на Покровском и Мирноградском направлениях фронта

Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности УВ «Восток» сдерживают давление врага и с начала суток отразили 38 российских штурмов.

Об этом сообщила группировка войск «Восток».

Продолжаются активные действия украинских подразделений в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

На Покровском направлении российские захватчики предприняли 26 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону Сергеевки и Новоподгороднего, два боестолкновения продолжаются.

Силы обороны продолжают контролировать северную часть Покровска. Все перемещения войск РФ своевременно обнаруживаются и наносится огневое поражение.

В Мирнограде украинские подразделения контролируют северную часть города. Продолжаются поисково-ударные действия, чтобы не допустить дальнейшего продвижения врага.

Силы обороны работают над своевременным обнаружением и уничтожением боевой техники, которую россияне пытаются накапливать для штурма Мирнограда.

Украинские подразделения снабжаются необходимыми средствами для поддержания боеспособности в условиях низких температур.

Логистическое обеспечение остается сложным. Для снабжения используются тяжелые дроны и наземные роботизированные комплексы.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Битва за Покровск и Мирноград эскалируется — видео
Десантно-штурмовые войска ВСУ
Что происходит в Покровске и Мирнограде
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб опроверг ложь Путина насчет оккупации Гуляйполя и Мирнограда Россией
Генштаб ВСУ
Гуляйполе
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
У ВСУ описали боевую ситуацию в Покровске и Мирнограде
Покровск

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?