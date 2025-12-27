Генштаб опроверг ложь Путина насчет оккупации Гуляйполя и Мирнограда Россией

Высшее политическое руководство государства-агрессорки вновь прибегает к распространению фейковых заявлений о существенных "успехах" армии РФ на поле боя. В действительности же сообщения из Кремля о захвате городов Гуляйполе и Мирнограде не подтверждаются фактами, заявили в Генштабе ВСУ.
Главные тезисы
- Генштаб опровергает фейковые заявления о захвате городов Гуляйполе и Мирнограде Россией.
- Оборонительная операция в упомянутых городах продолжается, украинские воины активно действуют по уничтожению захватчиков.
- Российская дезинформация не влияет на украинскую позицию и дальнейшую дипломатическую работу.
Генштаб опроверг ложь Путина насчет захвата ряда городов Украины
Ситуация в Гуляйполе Запорожской области сложная, но оборонительная операция в населенном пункте продолжается. Украинские воины продолжают активные действия по уничтожению пехотных групп захватчиков в городе.
Выдумками есть и контроль над половиной города Константиновка на Донеччине. Силы обороны Украины держат оборонные рубежи и уничтожают противника на подступах к населенному пункту.
Так, 26 декабря оккупанты предприняли попытку штурма и выдвинулись колонной в направлении Константиновки. В результате успешных действий украинских защитников были уничтожены два танка противника с оборудованием для разминирования, а вражескую пехоту ликвидировали наши БПЛА.
В случае с Купянском руководство РФ уже несколько раз рапортовало о взятии города под контроль, оцепление в городе украинских подразделений и т.д. В действительности Силы обороны Украины умелыми действиями освободили ряд населенных пунктов к северу от Купянска, зачистили большую часть самого города и блокировали остатки российской группировки.
Такая же ситуация и с Покровском, о захвате которого агрессор повествует еще с конца сентября прошлого года. Однако, оборона города длится уже 17 месяцев, а противник все это время терпит там существенные потери.
Настоящим же результатом таких фейковых заявлений кремлевского диктатора является лишь ощутимые потери его оккупационной армии, которые ежедневно составляют не менее 1000 убитых и раненых русских солдат.
Вооруженные Силы еще раз призывают пользоваться только проверенными источниками информации и не подвергаться провокациям российских пропагандистов.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-