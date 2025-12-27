Высшее политическое руководство государства-агрессорки вновь прибегает к распространению фейковых заявлений о существенных "успехах" армии РФ на поле боя. В действительности же сообщения из Кремля о захвате городов Гуляйполе и Мирнограде не подтверждаются фактами, заявили в Генштабе ВСУ.

Генштаб опроверг ложь Путина насчет захвата ряда городов Украины

Ситуация в Гуляйполе Запорожской области сложная, но оборонительная операция в населенном пункте продолжается. Украинские воины продолжают активные действия по уничтожению пехотных групп захватчиков в городе.

Оперативная обстановка в Мирнограде также остается тяжелой, однако вражеским подразделениям по-прежнему не удается реализовать свои планы по захвату Покровско-Мирноградской агломерации, поэтому в ход идет оружие дезинформации. Поделиться

Выдумками есть и контроль над половиной города Константиновка на Донеччине. Силы обороны Украины держат оборонные рубежи и уничтожают противника на подступах к населенному пункту.

Так, 26 декабря оккупанты предприняли попытку штурма и выдвинулись колонной в направлении Константиновки. В результате успешных действий украинских защитников были уничтожены два танка противника с оборудованием для разминирования, а вражескую пехоту ликвидировали наши БПЛА.

В случае с Купянском руководство РФ уже несколько раз рапортовало о взятии города под контроль, оцепление в городе украинских подразделений и т.д. В действительности Силы обороны Украины умелыми действиями освободили ряд населенных пунктов к северу от Купянска, зачистили большую часть самого города и блокировали остатки российской группировки.

Такая же ситуация и с Покровском, о захвате которого агрессор повествует еще с конца сентября прошлого года. Однако, оборона города длится уже 17 месяцев, а противник все это время терпит там существенные потери.

Очевидно, что ложь россиян в первую очередь ориентирована на иностранных партнеров и существенно активизировалась именно во время мирных переговоров. Впрочем, российская дезинформация не повлияет на украинскую позицию и дальнейшую дипломатическую работу. Поделиться

Настоящим же результатом таких фейковых заявлений кремлевского диктатора является лишь ощутимые потери его оккупационной армии, которые ежедневно составляют не менее 1000 убитых и раненых русских солдат.