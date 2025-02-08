Авиация РФ бомбила Гуляйполе — пострадала семья с детьми

Российская армия нанесла минимум шесть авиаударов по Гуляйполю 8 февраля. Один из КАБов влетел в дом, где жила семья с двумя детьми.
Главные тезисы
- Российская авиация совершила минимум шесть авиаударов по Гуляйполю, где пострадала семья с двумя детьми.
- Дом, где проживала семья, был разрушен российскими КАБами, оставив родителей с ранениями и детей с контузиями.
- Родители получили осколочные ранения и травмы головы, дети — контузии в результате вражеских обстрелов.
Российский КАБ разрушил дом в Гуляйполе
Минимум 6 ударов нанесли россияне по прифронтовому Гуляйполю, — рассказал председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.
По словам главы ОВА, родители и двое детей пострадали в результате вражеского обстрела Гуляйполя.
Он добавил, что пострадавшим оказана медицинская помощь.
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