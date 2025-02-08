Авиация РФ бомбила Гуляйполе — пострадала семья с детьми
Категория
Украина
Дата публикации

Авиация РФ бомбила Гуляйполе — пострадала семья с детьми

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Гуляйполе
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Российская армия нанесла минимум шесть авиаударов по Гуляйполю 8 февраля. Один из КАБов влетел в дом, где жила семья с двумя детьми.

Главные тезисы

  • Российская авиация совершила минимум шесть авиаударов по Гуляйполю, где пострадала семья с двумя детьми.
  • Дом, где проживала семья, был разрушен российскими КАБами, оставив родителей с ранениями и детей с контузиями.
  • Родители получили осколочные ранения и травмы головы, дети — контузии в результате вражеских обстрелов.

Российский КАБ разрушил дом в Гуляйполе

Минимум 6 ударов нанесли россияне по прифронтовому Гуляйполю, — рассказал председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.

По словам главы ОВА, родители и двое детей пострадали в результате вражеского обстрела Гуляйполя.

Российские КАБ разрушили дом, где проживала семья. Отец и мать получили обломочные ранения и травмы головы, дети — контузии.

Иван Федоров

Иван Федоров

Глава Запорожской ОВА

Он добавил, что пострадавшим оказана медицинская помощь.

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