Авіація РФ бомбила Гуляйполе — постраждала родина з дітьми
Категорія
Україна
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Авіація РФ бомбила Гуляйполе — постраждала родина з дітьми

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Гуляйполе
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Російська армія завдала мінімум шість авіаударів по Гуляйполю 8 лютого. Один з КАБів влетів в будинок, де жила родина з двома дітьми.

Головні тези:

  • Російська авіація вчинила мінімум шість авіаударів по Гуляйполю, де постраждала родина з двома дітьми.
  • Будинок, де проживала родина, був зруйнований російськими КАБами, залишивши батька, матір та дітей з пораненнями.
  • Батько та мати отримали уламкові поранення та травми голови, діти — контузії внаслідок ворожого обстрілу.

Російський КАБ зруйнував будинок у Гуляйполі

Мінімум 6 ударів завдали росіяни по прифронтовому Гуляйполю, — розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За словами голови ОВА, батьки та двоє дітей постраждали внаслідок ворожого обстрілу Гуляйполя.

Російські КАБи зруйнували будинок, де проживала родина. Батько та мати отримали уламкові поранення та травми голови, діти — контузії.

Іван Федоров

Іван Федоров

Голова Запорізької ОВА

Він додав, що постраждалим надана медична допомога.

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