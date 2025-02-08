Авіація РФ бомбила Гуляйполе — постраждала родина з дітьми

Російська армія завдала мінімум шість авіаударів по Гуляйполю 8 лютого. Один з КАБів влетів в будинок, де жила родина з двома дітьми.
Головні тези:
- Російська авіація вчинила мінімум шість авіаударів по Гуляйполю, де постраждала родина з двома дітьми.
- Будинок, де проживала родина, був зруйнований російськими КАБами, залишивши батька, матір та дітей з пораненнями.
- Батько та мати отримали уламкові поранення та травми голови, діти — контузії внаслідок ворожого обстрілу.
Російський КАБ зруйнував будинок у Гуляйполі
Мінімум 6 ударів завдали росіяни по прифронтовому Гуляйполю, — розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
За словами голови ОВА, батьки та двоє дітей постраждали внаслідок ворожого обстрілу Гуляйполя.
Він додав, що постраждалим надана медична допомога.
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