Путин цинично угрожает Украине продолжением агрессии на фоне "успехов" армии РФ

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин накануне встречи президентов Украины и США по "мирному плану" заявил, что с учетом темпов наступления окупантов заинтересованность РФ в выводе ВСУ с "занятых ими территорий" якобы "сводится к нулю".

Путин цинично заявил о новых "успехах СВО"

Диктатор якобы посетил пункт управления Объединенной группировкой войск армии РФ.

Он также пригрозил решить "все задачи СВО", как агрессор называет войну против Украины, вооруженным путем, если Киев "не желает закончить дело миром".

Пропагандисты сообщают, что Путину доложили об оккупации россиянами Мирнограда Донецкой области (которое в РФ называют старым названием Димитров) и Гуляйполя Запорожской области, а также еще нескольких населенных пунктов.

В то же время, украинские источники и аналитики DeepState не подтверждают оккупацию этих населенных пунктов. Пропаганда РФ уже неоднократно объявляла захваченными территории, находившимися, по крайней мере, частично под контролем Украины.

Путин заявил, что захват Мирнограда является серьезным шагом к полной оккупации Донбасса, а Гуляйполя открывает хорошие перспективы наступления захватчиков.