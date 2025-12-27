Путін цинічно погрожує Україні продовженням агресії на тлі "успіхів" армії РФ

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін напередодні зустрічі президентів України та США щодо "мирного плану" заявив, що з урахуванням темпів наступу окупантів зацікавленість РФ у виведенні ЗСУ з "зайнятих ними територій" нібито "зводиться до нуля".

Путін цинічно заявив про нові “успіхи СВО”

Диктатор нібито відвідав пункт управління Об’єднаним угрупованням військ армії РФ.

Він також знову пригрозив вирішити "всі завдання СВО", як агресор називає війну проти України, збройним шляхом, якщо Київ "не бажає закінчити справу миром".

Пропагандисти повідомляють, що Путіну доповіли про окупацію росіянами Мирнограда Донецької області (який у РФ називають старою назвою Димитров) і Гуляйполя Запорізької області, а також ще кількох населених пунктів.

Водночас українські джерела та аналітики DeepState не підтверджують окупацію цих населених пунктів. Пропаганда РФ вже неодноразово оголошувала захопленими території, які перебували принаймні частково під контролем України.

Путін заявив, що захоплення Мирнограда є серйозним кроком до повної окупації Донбасу, а Гуляйполя — відкриває хороші перспективи наступу загарбників.