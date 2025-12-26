Як вдалося дізнатися Bloomberg, Росія і Казахстан неочікувано для всіх відтермінували перший запуск у межах спільного космічного проекту "Байтерек", скасувавши дебют російської ракети "Союз-5".

Дебют російської ракети "Союз-5" не відбувся

Згідно з даними іноземних ЗМІ, запуск вирішили відкласти з "метою проведення додаткових перевірок бортових систем і наземного обладнання".

Що важливо розуміти, це офіційно підтвердили в "Роскосмосі".

Офіційна Москва продовжує запевняти, що програма "Байтерек" перебуває на завершальній стадії.

Варто звернути увагу на те, що російська ракета "Союз-5" мала стартувати до кінця року з комплексу "Байтерек" на космодромі Байконур у Казахстані.

Окрім того, наголошується, що програма позиціонується як конкурент компанії SpaceX, що належить Ілону Маску.

Журналісти звертають увагу на те, що на тлі західних санкцій розробка нової ракети вже роками відстає від графіка.

Команда російського диктатора Володимира Путіна стверджує, що дата запуску "Союзу-5" буде визначена після завершення всіх випробувань і узгодження з усіма учасниками програми.

Офіційна Астана схиляється до думки, що це станеться в першому кварталі 2026 року.