Як повідомляє видання The Wall Street Journal, команда американського лідера Дональда Трампа намагається переконати президента США в тому, що Росія — дійсно потенційно привабливий напрям для американського бізнесу після завершення війни з Україною. Однак більшість іноземних експертів схиляються до думки, що це просто ілюзія та самообман.
Головні тези:
- Масштабні інвестиції в Росію стримує ризик нових санкцій, націоналізації та особистої безпеки.
- За останні 4 роки Кремль конфіскував іноземні активи на суму близько 49 млрд доларів.
Росія знаходиться в жахливому становищі
Члени команди Трампа — Стів Віткофф і Джаред Кушнер — намагаються переконати президента США в тому, що повернення Росії у світову економіку могла б принести прибутки інвесторам і сприяти стабілізації відносин між країнами.
З заявою з цього приводу виступив аналітик геополітичних ризиків Чарльз Хекер. Що важливо розуміти, понад 40 років він працював у СРСР та Росії.
Іноземні експерти дійшли висновку, що економіку країни-агресорки за масштабами можна порівняти з економікою Італії.
Однак ключова проблема полягає в тому, що вона має слабкі перспективи зростання — усе це відбувається на тлі скорочення населення, виснаження легкодоступних нафтових запасів і майже повну залежність від енергетики.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-