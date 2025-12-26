Як повідомляє видання The Wall Street Journal, команда американського лідера Дональда Трампа намагається переконати президента США в тому, що Росія — дійсно потенційно привабливий напрям для американського бізнесу після завершення війни з Україною. Однак більшість іноземних експертів схиляються до думки, що це просто ілюзія та самообман.

Росія знаходиться в жахливому становищі

Члени команди Трампа — Стів Віткофф і Джаред Кушнер — намагаються переконати президента США в тому, що повернення Росії у світову економіку могла б принести прибутки інвесторам і сприяти стабілізації відносин між країнами.

З заявою з цього приводу виступив аналітик геополітичних ризиків Чарльз Хекер. Що важливо розуміти, понад 40 років він працював у СРСР та Росії.

Росія — це не Смарагдове місто і не Ельдорадо. Розмір призу менший, ніж деякі люди думають — запевняє він. Поширити

Іноземні експерти дійшли висновку, що економіку країни-агресорки за масштабами можна порівняти з економікою Італії.

Однак ключова проблема полягає в тому, що вона має слабкі перспективи зростання — усе це відбувається на тлі скорочення населення, виснаження легкодоступних нафтових запасів і майже повну залежність від енергетики.