Переговори Зеленського та Трампа — відома дата

Як повідомляє видання Kyiv Post з посиланням на свого інсайдера, нова зустріч американського президента Дональда Трампа й українського лідера Володимира Зеленського може відбутись у неділю, 28 грудня.

Зеленський і Трамп можуть зустрітися уже незабаром

За словами анонімних джерел, можливим місцем зустрічі американського та українського лідерів може стати резиденція президента США Мар-а-Лаго, яка знаходиться у штаті Флорида.

Новий раунд мирних перемовин може відбутися вже 28 грудня, "якщо все піде за планом".

Що стосується безпосередньо "мирного плану", то один із інсайдерів, який бере участь у координації дій США та Європи, розповів ЗМІ, що наразі панує атмосфера "обережної інтриги".

Що важливо розуміти, вона сформувалася після недавніх зустрічей на високому рівні представників адміністрації Трампа в Маямі та Флориді.

Рівень конкретики вищий, ніж ми бачили раніше. Але найскладніші питання — гарантії безпеки, забезпечення дотримання та юридичні зобов'язання Росії — як і раніше залишаються невирішеними, — заявило одне з анонімних джерел. Поширити

Як уже згадувалося раніше, вранці 26 грудня Володимир Зеленський офіційно підтвердив факт домовленості щодо зустрічі з Дональдом Трампом найближчим часом.