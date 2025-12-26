Переговори Зеленського та Трампа — відома дата

Як повідомляє видання Kyiv Post з посиланням на свого інсайдера, нова зустріч американського президента Дональда Трампа й українського лідера Володимира Зеленського може відбутись у неділю, 28 грудня.
Головні тези:
- Зеленський заявив про домовленість щодо зустрічі з Трампом найближчим часом.
- Він також додав, що багато чого може вирішитися ще до нового року.
Зеленський і Трамп можуть зустрітися уже незабаром
За словами анонімних джерел, можливим місцем зустрічі американського та українського лідерів може стати резиденція президента США Мар-а-Лаго, яка знаходиться у штаті Флорида.
Новий раунд мирних перемовин може відбутися вже 28 грудня, "якщо все піде за планом".
Що стосується безпосередньо "мирного плану", то один із інсайдерів, який бере участь у координації дій США та Європи, розповів ЗМІ, що наразі панує атмосфера "обережної інтриги".
Що важливо розуміти, вона сформувалася після недавніх зустрічей на високому рівні представників адміністрації Трампа в Маямі та Флориді.
Як уже згадувалося раніше, вранці 26 грудня Володимир Зеленський офіційно підтвердив факт домовленості щодо зустрічі з Дональдом Трампом найближчим часом.
