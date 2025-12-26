Переговоры Зеленского и Трампа — известна дата

Как сообщает издание Kyiv Post со ссылкой на своего инсайдера, новая встреча американского президента Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского может пройти в воскресенье, 28 декабря.
Главные тезисы
- Зеленский заявил о договоренности о встрече с Трампом в ближайшее время.
- Он также добавил, что многое может решиться еще до нового года.
Зеленский и Трамп могут встретиться уже скоро
По словам анонимных источников, возможным местом встречи американского и украинского лидеров может стать резиденция президента США Мар-а-Лаго.
Новый раунд мирных переговоров может состояться уже 28 декабря, если все пойдет по плану.
Что касается непосредственно "мирного плана", то один из инсайдеров, участвующий в координации действий США и Европы, рассказал СМИ, что сейчас царит атмосфера "осторожной интриги".
Что важно понимать, оно сформировалось после недавних встреч на высоком уровне представителей администрации Трампа в Майами и Флориде.
Как уже упоминалось ранее, утром 26 декабря Владимир Зеленский официально подтвердил факт договоренности по поводу встречи с Дональдом Трампом в ближайшее время.
