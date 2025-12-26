Переговоры Зеленского и Трампа — известна дата

Как сообщает издание Kyiv Post со ссылкой на своего инсайдера, новая встреча американского президента Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского может пройти в воскресенье, 28 декабря.

Зеленский и Трамп могут встретиться уже скоро

По словам анонимных источников, возможным местом встречи американского и украинского лидеров может стать резиденция президента США Мар-а-Лаго.

Новый раунд мирных переговоров может состояться уже 28 декабря, если все пойдет по плану.

Что касается непосредственно "мирного плана", то один из инсайдеров, участвующий в координации действий США и Европы, рассказал СМИ, что сейчас царит атмосфера "осторожной интриги".

Что важно понимать, оно сформировалось после недавних встреч на высоком уровне представителей администрации Трампа в Майами и Флориде.

Уровень конкретики выше, чем мы видели раньше. Но самые сложные вопросы — гарантии безопасности, обеспечение соблюдения и юридические обязательства России — по-прежнему остаются нерешенными, — заявил один из анонимных источников. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, утром 26 декабря Владимир Зеленский официально подтвердил факт договоренности по поводу встречи с Дональдом Трампом в ближайшее время.