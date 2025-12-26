Как сообщает издание The Wall Street Journal, команда американского лидера Дональда Трампа пытается убедить президента США в том, что Россия — действительно потенциально привлекательное направление для американского бизнеса после завершения войны с Украиной. Однако большинство иностранных экспертов склоняются к мнению, что это просто иллюзия и самообман.

Россия оказалась в ужасном положении

Члены команды Трампа — Стив Виткофф и Джаред Кушнер — пытаются убедить президента США в том, что возвращение России в мировую экономику могло бы принести доходы инвесторам и способствовать стабилизации отношений между странами.

С заявлением по этому поводу выступил аналитик геополитических рисков Чарльз Хекер. Что важно понимать, более 40 лет он работал в СССР и России.

Россия — это не Изумрудный город и не Эльдорадо. Размер приза меньше, чем некоторые люди думают — уверяет он. Поделиться

Иностранные эксперты пришли к выводу, что экономику страны-агрессорки по масштабам можно сравнить с экономикой Италии.

Однако ключевая проблема заключается в том, что она имеет слабые перспективы роста — все это происходит на фоне сокращения населения, истощения легкодоступных нефтяных запасов и почти полной зависимости от энергетики.