"Непригодна для инвестирования". Трамп живет в самообмане касательно РФ
"Непригодна для инвестирования". Трамп живет в самообмане касательно РФ

Трамп
Читати українською
Источник:  The Wall Street Journal

Как сообщает издание The Wall Street Journal, команда американского лидера Дональда Трампа пытается убедить президента США в том, что Россия — действительно потенциально привлекательное направление для американского бизнеса после завершения войны с Украиной. Однако большинство иностранных экспертов склоняются к мнению, что это просто иллюзия и самообман.

Главные тезисы

  • Масштабные инвестиции в Россию сдерживает риск новых санкций, национализации и личной безопасности.
  • За последние 4 года Кремль конфисковал иностранные активы на сумму около 49 млрд долларов.

Россия оказалась в ужасном положении

Члены команды Трампа — Стив Виткофф и Джаред Кушнер — пытаются убедить президента США в том, что возвращение России в мировую экономику могло бы принести доходы инвесторам и способствовать стабилизации отношений между странами.

С заявлением по этому поводу выступил аналитик геополитических рисков Чарльз Хекер. Что важно понимать, более 40 лет он работал в СССР и России.

Россия — это не Изумрудный город и не Эльдорадо. Размер приза меньше, чем некоторые люди думают — уверяет он.

Иностранные эксперты пришли к выводу, что экономику страны-агрессорки по масштабам можно сравнить с экономикой Италии.

Однако ключевая проблема заключается в том, что она имеет слабые перспективы роста — все это происходит на фоне сокращения населения, истощения легкодоступных нефтяных запасов и почти полной зависимости от энергетики.

Для любого обычного иностранного инвестора Россия все еще непригодна для инвестирования, — подчеркнула бывшая чиновница Центрального банка России Александра Прокопенко.

