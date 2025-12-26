Как удалось узнать Bloomberg, Россия и Казахстан неожиданно для всех отложили первый запуск в рамках совместного космического проекта "Байтерек", отменив дебют российской ракеты "Союз-5".

Дебют российской ракеты "Союз-5" не состоялся

Согласно данным иностранных СМИ, запуск решили отложить с "целью проведения дополнительных проверок бортовых систем и наземного оборудования".

Что важно понимать, это официально подтвердили в "Роскосмосе".

Официальная Москва продолжает уверять, что программа "Байтерек" находится на завершающей стадии.

Стоит обратить внимание, что российская ракета "Союз-5" должна была стартовать до конца года с комплекса "Байтерек" на космодроме Байконур в Казахстане.

Кроме того, указано, что программа позиционируется как конкурент компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску.

Журналисты обращают внимание, что на фоне западных санкций разработка новой ракеты уже годами отстает от графика.

Команда российского диктатора Владимира Путина утверждает, что дата запуска "Союза-5" будет определена после завершения всех испытаний и в согласовании со всеми участниками программы.

Официальная Астана склоняется к мнению, что это произойдет в первом квартале 2026 года.