Никто не должен верить Путину — генерал Годжес

Категория
Мир
Дата публикации

Источник:  Эспрессо

Давление западных партнеров на Украину с требованием территориальных уступок не способно обеспечить справедливый и устойчивый мир, ведь Россия все равно не будет соблюдать договоренности. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе, генерал Бен Годжес.

Главные тезисы

  • Давление западных партнеров на Украину не способно обеспечить справедливый мир из-за несоблюдения договоренностей Россией.
  • Усиление украинских позиций в переговорах с Россией является ключом к достижению справедливого мира.
  • Никто не должен верить Путину, необходим жесткий и сильный подход в переговорах, учитывая интересы Украины.

Россия не будет соблюдать договоренности о мире в Украине — Годжес

По его словам, спецпредставитель президента США Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер "хотят заключить соглашение и забраться", а между тем нелегитимный президент РФ Владимир Путин не станет соблюдать договоренности.

Я не согласен с тем, что давление со стороны США оказывается только на Украину, чтобы она шла на уступки. Когда я вижу г-на Виткоффа и г-на Кушнера, которые разговаривают с президентом Путиным, это не придает мне уверенности. Потому что эти ребята люди из сферы недвижимости. Они хотят заключить сделку и убраться оттуда. А тот парень, Путин, никогда не сдержит никакого соглашения.

Бен Годжес

Бен Годжес

Генерал США

Он считает, что никто не должен верить Путину, а единственный способ вести переговоры с Россией — быть сильным и жестким и не поддаваться ее требованиям.

К сожалению, госсекретарь США господин Рубио (Марко Рубио — ред.) возложил все давление на Украину, чтобы она шла на уступки. Я не думаю, что это путь к устойчивому, справедливому миру. Разве что Европа или США будут готовы разместить там войска, чтобы гарантировать его. А пока я этого не вижу. Но опять же все давление, весь риск лежит на плечах Украины. Поэтому мне некомфортно говорить, что Украина не должна принимать соглашение, потому что именно украинцы платят цену. И я думаю, что решать должен украинский народ.

Он выразил надежду, что в конце концов боевые действия завершатся поражением России, "которую заставят жить в пределах ее собственных границ, чтобы Украина имела защищенные границы, а Россия оставалась у своих".

Это самый лучший результат.

