Ніхто не повинен вірити Путіну — генерал Годжес

Тиск західних партнерів на Україну з вимогою територіальних поступок не здатен забезпечити справедливий і сталий мир, адже Росія все одно не буде дотримуватися домовленостей. Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних військ США у Європі, генерал Бен Годжес.
Головні тези:
- Тиск західних партнерів на Україну не забезпечить сталий мир через недотримання домовленостей Росією.
- Посилення українських позицій у переговорах з Росією є єдиним способом досягнення справедливого миру.
- Ставлення до переговорів з Путіним має бути жорстким та не компромісним з урахуванням інтересів України.
Росія не дотримуватиметься домовленостей щодо миру в Україні — Годжес
За його словами, спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер "хочуть укласти угоду і забратися", а тим часом нелегітимний президент РФ Володимир Путін не стане дотримуватися домовленостей.
Він вважає, що ніхто не повинен вірити Путіну, а єдиний спосіб вести переговори з Росією — бути сильним і жорстким і не піддаватися на її вимоги.
На жаль, держсекретар США пан Рубіо (Марко Рубіо — ред.) поклав увесь тиск на Україну, щоб вона йшла на поступки. Я не думаю, що це шлях до сталого, справедливого миру. Хіба що Європа або США будуть готові розмістити там війська, щоб гарантувати його. А поки що я цього не бачу. Але знову ж таки, весь тиск, увесь ризик лежить на плечах України. Тому мені некомфортно говорити, що Україна не повинна приймати угоду, бо саме українці платять ціну. І я думаю, що вирішувати має український народ.
Він висловив сподівання, що зрештою бойові дії завершаться поразкою Росії, "яку змусять жити в межах її власних кордонів, щоб Україна мала захищені кордони, а Росія залишалася у своїх".
