Ніхто не повинен вірити Путіну — генерал Годжес

Тиск західних партнерів на Україну з вимогою територіальних поступок не здатен забезпечити справедливий і сталий мир, адже Росія все одно не буде дотримуватися домовленостей. Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних військ США у Європі, генерал Бен Годжес.

За його словами, спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер "хочуть укласти угоду і забратися", а тим часом нелегітимний президент РФ Володимир Путін не стане дотримуватися домовленостей.

Я не погоджуюся з тим, що тиск з боку США чиниться тільки на Україну, щоб вона йшла на поступки. Коли я бачу пана Віткоффа і пана Кушнера, які розмовляють із президентом Путіним, це не додає мені впевненості. Тому що ці хлопці — люди зі сфери нерухомості. Вони хочуть укласти угоду і забратися звідти. А той хлопець, Путін, ніколи не дотримається жодної угоди. Бен Годжес Генерал США

Він вважає, що ніхто не повинен вірити Путіну, а єдиний спосіб вести переговори з Росією — бути сильним і жорстким і не піддаватися на її вимоги.

На жаль, держсекретар США пан Рубіо (Марко Рубіо — ред.) поклав увесь тиск на Україну, щоб вона йшла на поступки. Я не думаю, що це шлях до сталого, справедливого миру. Хіба що Європа або США будуть готові розмістити там війська, щоб гарантувати його. А поки що я цього не бачу. Але знову ж таки, весь тиск, увесь ризик лежить на плечах України. Тому мені некомфортно говорити, що Україна не повинна приймати угоду, бо саме українці платять ціну. І я думаю, що вирішувати має український народ.

Він висловив сподівання, що зрештою бойові дії завершаться поразкою Росії, "яку змусять жити в межах її власних кордонів, щоб Україна мала захищені кордони, а Росія залишалася у своїх".