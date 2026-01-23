ВСУ ликвидировали 75 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток на фронте произошло 119 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубь нашей территории.
Главные тезисы
- На Покровском направлении произошло 119 боевых столкновений, где украинские защитники ликвидировали 75 оккупантов РФ.
- Противники использовали авиационные удары, дроны-камикадзе и обстрелы для атак на позиции ВСУ и населенные пункты.
- С начала суток было нанесено 62 авиационных удара, сброшено 145 управляемых бомб, привлечено 3339 дронов-камикадзе и осуществлено 2779 обстрелов.
Актуальная ситуация на Покровском направлении 23 января
Оперативная информация по состоянию на 22:00 23.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Российские захватчики нанесли 62 авиационных удара, сбросили 145 управляемых бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3339 дронов-камикадзе и осуществили 2779 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
На Покровском направлении от начала суток противник 31 раза атаковал в районах населенных пунктов Дорожное, Красный Лиман, Родинское, Сухецкое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Белицкое, Гришино, Шевченко, Новопавловка. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор.
Кроме того, украинские воины уничтожили:
два танка,
две боевые бронированные машины,
пять единиц автомобильной техники,
две единицы специальной техники,
квадроцикл,
одно средство РЭБ,
34 БпЛА,
одно укрытие личного состава противника.
Наши защитники поразили одну артиллерийскую систему, квадроцикл, две единицы автомобильной техники, средство РЭБ и десять укрытий личного состава врага.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-