ВСУ ликвидировали 75 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток на фронте произошло 119 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубь нашей территории.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 23 января

Оперативная информация по состоянию на 22:00 23.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Российские захватчики нанесли 62 авиационных удара, сбросили 145 управляемых бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3339 дронов-камикадзе и осуществили 2779 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Покровском направлении от начала суток противник 31 раза атаковал в районах населенных пунктов Дорожное, Красный Лиман, Родинское, Сухецкое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Белицкое, Гришино, Шевченко, Новопавловка. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 109 окупантов, 75 из которых — безвозвратно. Поделиться

Кроме того, украинские воины уничтожили:

два танка,

две боевые бронированные машины,

пять единиц автомобильной техники,

две единицы специальной техники,

квадроцикл,

одно средство РЭБ,

34 БпЛА,

одно укрытие личного состава противника.