Украинские бойцы остановили очередной штурм оккупантов под Покровском — видео

Украинские военные из 147-й отдельной артиллерийской бригады остановили группу российских окупантов в промышленной зоне на северо-западе Покровска.
Главные тезисы
- Бойцы 147-й артиллерийской бригады предотвратили новый штурм со стороны российских оккупантов в Покровске.
- Действия артиллеристов и ударные дроны были эффективно задействованы в операции против оккупантов.
Артиллеристы остановили штурм россиян под Покровском
Об этом сообщает 7 корпус Штурмовых рейдовых войск ДШУ.
По трем оккупантам сначала отработали наши "птички", а впоследствии — 155-миллиметровая артиллерия.
По результатам удара трое российских военных получили ранения. Эвакуация раненых со стороны противника не производилась.
