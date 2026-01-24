Украинские бойцы остановили очередной штурм оккупантов под Покровском — видео
Украинские бойцы остановили очередной штурм оккупантов под Покровском — видео

Десантно-штурмовые войска ВСУ
артиллерия
Украинские военные из 147-й отдельной артиллерийской бригады остановили группу российских окупантов в промышленной зоне на северо-западе Покровска.

Главные тезисы

  • Бойцы 147-й артиллерийской бригады предотвратили новый штурм со стороны российских оккупантов в Покровске.
  • Действия артиллеристов и ударные дроны были эффективно задействованы в операции против оккупантов.

Артиллеристы остановили штурм россиян под Покровском

Об этом сообщает 7 корпус Штурмовых рейдовых войск ДШУ.

Сначала по противнику отработали ударные дроны, после чего позиции окупантов были поражены артиллерией калибра 155 миллиметров.

По трем оккупантам сначала отработали наши "птички", а впоследствии — 155-миллиметровая артиллерия.

По результатам удара трое российских военных получили ранения. Эвакуация раненых со стороны противника не производилась.

