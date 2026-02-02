ЗСУ знешкодили понад 60 окупантів на Покровському напрямку протягом доби

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. З початку доби відбулося 147 бойових зіткнень.
Головні тези:
- ЗСУ активно протистоять російським військам на Покровському напрямку, знищивши понад 60 окупантів протягом доби.
- Сили оборони спрямовані на зрив планів наступу російських загарбників та виснаження їхнього бойового потенціалу.
Актуальна ситуація на Покровському напрямку
Оперативна інформація станом на 22:00 02.02.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Противник завдав 60 авіаційних ударів, скинув 150 керованих авіаційних бомб. Крім того, застосував 5199 дронів-камікадзе та здійснив 2860 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
На Покровському напрямку ворог здійснив 39 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Світле та в бік населених пунктів Білицьке, Новоолександрівка, Новопідгородне, Новопавлівка, Шевченко, Гришине. У деяких локаціях бої досі тривають.
ЗСУ знищили на Покровському напрямку:
70 безпілотних літальних апаратів,
5 одиниць автомобільного транспорту,
3 наземні роботизовані комплекси,
2 одиниці спеціальної техніки.
Також уражено три артилерійські системи, радіолокаційну станцію, одиницю важкої автомобільної техніки, шість одиниць автомобільної техніки та п’ятнадцять укриттів особового складу противника.
