Украинские бойцы обезвредили более 80 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Силы обороны направляют усилия на остановку русских окупантов, истощение их боевого потенциала, нанося ему эффективное огневое поражение по всей линии фронта. С начала суток произошло 241 боевое столкновение.

Актуальная ситуация на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22:00 07.02.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Противник нанес один ракетный удар, применив 39 ракет, 42 авиационных ударов, сбросив 132 управляемых авиабомба. Кроме того, применил 1666 дронов-камикадзе и осуществил 1973 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

На Покровском направлении враг совершил 37 атак. По уточненной информации, оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Вольное, Новый Донбасс, Родинское, Котлино, Покровск, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Сергеевка, Белицкое, Новоалександровка, Новоподгородное, Новопавловка. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 54 оккупанта и ранили 27.

ВСУ уничтожили или подавили 42 беспилотных летательных аппарата и повредили семь укрытий личного состава противника.