ВСУ ликвидировали 46 захватчиков на Покровском направлении в течение суток

Силы обороны направляют усилия на остановку русских окупантов, истощение их боевого потенциала, нанося эффективное огненное поражение по всей линии фронта. С начала суток произошло 137 боевых столкновений.

Актуальная ситуация на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22:00 06.02.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Противник нанес один ракетный удар, применив 7 ракет, 59 авиационных ударов, сбросил 151 управляемую авиабомбу. Кроме того, применил 4631 дрон-камикадзе и осуществил 2358 обстрелов населенных пунктов и позиции наших войск.

На Покровском направлении враг совершил 40 атак. По уточненной информации, оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Свободное, Уютное, Мирноград, Новоалександровка, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Молодецкое, Дачное, Филиал, Шевченко и в сторону Торецкого. Шесть боев до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 46 окупантов и ранили 30. Поделиться

ВСУ уничтожили или подавили 156 беспилотных летательных аппаратов, повредили один ББМ и 6 автомобилей. Поражены 12 укрытий личного состава противника.