ЗСУ ліквідували 46 загарбників на Покровському напрямку протягом доби

Сили оборони спрямовують зусилля на зупинку російських окупантів, виснаження їхнього бойового потенціалу, завдаючи ефективного вогневого ураження по всій лінії фронту. З початку доби відбулося 137 бойових зіткнень.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 22:00 06.02.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 7 ракет, 59 авіаційних ударів, скинув 151 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 4631 дрон-камікадзе та здійснив 2358 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Покровському напрямку ворог здійснив 40 атак. За уточненою інформацією, окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Вільне, Затишок, Мирноград, Новоолександрівка, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Молодецьке, Дачне, Філія, Шевченко та у бік Торецького. Шість боїв досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 46 окупантів та поранили 30.

ЗСУ знищили або подавили 156 безпілотних літальних апаратів, пошкодили одну ББМ та 6 автомобілів. Уражено 12 укриттів особового складу противника.