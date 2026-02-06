ЗСУ ліквідували 46 загарбників на Покровському напрямку протягом доби
Україна
ЗСУ ліквідували 46 загарбників на Покровському напрямку протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати
Сили оборони спрямовують зусилля на зупинку російських окупантів, виснаження їхнього бойового потенціалу, завдаючи ефективного вогневого ураження по всій лінії фронту. З початку доби відбулося 137 бойових зіткнень.

Головні тези:

  • Збройні сили України ліквідували 46 окупантів РФ на Покровському напрямку за останню добу.
  • ЗСУ спрямовують зусилля на зупинку російських окупантів та виснаження їхнього бойового потенціалу.
  • Актуальна ситуація показує, що противник застосовує різні види вогневого ураження, включаючи ракетні удари та дрон-камікадзе.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 22:00 06.02.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 7 ракет, 59 авіаційних ударів, скинув 151 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 4631 дрон-камікадзе та здійснив 2358 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Покровському напрямку ворог здійснив 40 атак. За уточненою інформацією, окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Вільне, Затишок, Мирноград, Новоолександрівка, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Молодецьке, Дачне, Філія, Шевченко та у бік Торецького. Шість боїв досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 46 окупантів та поранили 30.

ЗСУ знищили або подавили 156 безпілотних літальних апаратів, пошкодили одну ББМ та 6 автомобілів. Уражено 12 укриттів особового складу противника.

