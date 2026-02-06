ЗСУ ліквідували 46 загарбників на Покровському напрямку протягом доби

Сили оборони спрямовують зусилля на зупинку російських окупантів, виснаження їхнього бойового потенціалу, завдаючи ефективного вогневого ураження по всій лінії фронту. З початку доби відбулося 137 бойових зіткнень.
Головні тези:
- Збройні сили України ліквідували 46 окупантів РФ на Покровському напрямку за останню добу.
- ЗСУ спрямовують зусилля на зупинку російських окупантів та виснаження їхнього бойового потенціалу.
- Актуальна ситуація показує, що противник застосовує різні види вогневого ураження, включаючи ракетні удари та дрон-камікадзе.
Актуальна ситуація на Покровському напрямку
Оперативна інформація станом на 22:00 06.02.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 7 ракет, 59 авіаційних ударів, скинув 151 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 4631 дрон-камікадзе та здійснив 2358 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
На Покровському напрямку ворог здійснив 40 атак. За уточненою інформацією, окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Вільне, Затишок, Мирноград, Новоолександрівка, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Молодецьке, Дачне, Філія, Шевченко та у бік Торецького. Шість боїв досі тривають.
ЗСУ знищили або подавили 156 безпілотних літальних апаратів, пошкодили одну ББМ та 6 автомобілів. Уражено 12 укриттів особового складу противника.
