ЗСУ ліквідували 50 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби
ЗСУ ліквідували 50 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. З початку доби відбулося 194 бойових зіткнення.

Головні тези:

  • ЗСУ активно протистоять вторгненню російських окупантів на Покровському напрямку.
  • Противник застосовує ракетні удари, авіаційні удари та дрони-камікадзе.
  • За підрахунками, українські військові знищили 50 окупантів та поранили 14.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 22:00 13.02.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральнм штабом ЗСУ.

Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 46 авіаційних ударів, скинув 129 керованих авіабомб. Крім того, застосував 2398 дронів-камікадзе та здійснив 2240 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Покровському напрямку ворог здійснив 54 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Рівне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Іванівка, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Дорожнє, Новий Донбас, Гришине, Новопідгороднє, Новопавлівка, Новоолександрівка. У деяких локаціях бої досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 50 окупантів та поранили 14.

ЗСУ знищили 25 безпілотних літальних апаратів, одну одиницю автомобільного транспорту, також уражено дві одиниці автомобільної техніки та 10 укриттів особового складу противника.

