ЗСУ ліквідували 50 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. З початку доби відбулося 194 бойових зіткнення.
Головні тези:
- ЗСУ активно протистоять вторгненню російських окупантів на Покровському напрямку.
- Противник застосовує ракетні удари, авіаційні удари та дрони-камікадзе.
- За підрахунками, українські військові знищили 50 окупантів та поранили 14.
Актуальна ситуація на Покровському напрямку
Оперативна інформація станом на 22:00 13.02.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральнм штабом ЗСУ.
Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 46 авіаційних ударів, скинув 129 керованих авіабомб. Крім того, застосував 2398 дронів-камікадзе та здійснив 2240 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
На Покровському напрямку ворог здійснив 54 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Рівне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Іванівка, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Дорожнє, Новий Донбас, Гришине, Новопідгороднє, Новопавлівка, Новоолександрівка. У деяких локаціях бої досі тривають.
ЗСУ знищили 25 безпілотних літальних апаратів, одну одиницю автомобільного транспорту, також уражено дві одиниці автомобільної техніки та 10 укриттів особового складу противника.
