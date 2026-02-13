ВСУ ликвидировали 50 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали 50 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
Читати українською

Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения русскими захватчиками планов пришествия и истощения их боевого потенциала. С начала суток произошло 194 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • В Национальных Вооруженных Силах Украины произошло 194 боевых столкновения за сутки, приведших к уничтожению 50 оккупантов и ранению 14.
  • Украинские военные успешно противостоят вторжению российских оккупантов на Покровском направлении, останавливая атаки и нанося ответные удары.

Актуальная ситуация на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22:00 13.02.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, 46 авиационных ударов, сбросил 129 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 2398 дронов-камикадзе и осуществил 2240 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Покровском направлении враг совершил 54 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Ровно, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Ивановка, Филиал и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Дорожное, Новый Донбасс, Гришино, Новоподгородное, Новопавловка, Новоалександровка. В некоторых локациях бои до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 50 оккупантов и ранили 14.

ВСУ уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов, одну единицу автомобильного транспорта, также поражены две единицы автомобильной техники и 10 укрытий личного состава противника.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ обезвредили более 60 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Покровское направление остается самым горячим на фронте — что происходит
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ ликвидировали 46 захватчиков на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
потери

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?