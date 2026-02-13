ВСУ ликвидировали 50 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения русскими захватчиками планов пришествия и истощения их боевого потенциала. С начала суток произошло 194 боевых столкновений.

Актуальная ситуация на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22:00 13.02.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, 46 авиационных ударов, сбросил 129 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 2398 дронов-камикадзе и осуществил 2240 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Покровском направлении враг совершил 54 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Ровно, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Ивановка, Филиал и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Дорожное, Новый Донбасс, Гришино, Новоподгородное, Новопавловка, Новоалександровка. В некоторых локациях бои до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 50 оккупантов и ранили 14. Поделиться

ВСУ уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов, одну единицу автомобильного транспорта, также поражены две единицы автомобильной техники и 10 укрытий личного состава противника.