ВСУ ликвидировали 85 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения русскими захватчиками планов пришествия и истощения их боевого потенциала. С начала суток произошло 191 боевое столкновение.

Актуальная ситуация на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22:00 14.02.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Противник нанес 38 авиационных ударов, сбросил 129 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 3068 дронов-камикадзе и осуществил 2160 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Покровском направлении враг совершил 55 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Уютное, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Молодецкое, Новониколаевка, Дачное и в сторону населенных пунктов Свободное, Белицкое, Новое Шахово, Шевченко, Новоалександровка, Сергеевка. В некоторых локациях бои до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 85 оккупантов и ранили 23.

ВСУ уничтожили:

40 беспилотных летательных аппаратов,

семь единиц автомобильного транспорта,

единицу специальной техники.

Также поражены две единицы автомобильной техники и 21 укрытие личного состава противника.