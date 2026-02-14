ВСУ ликвидировали 85 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения русскими захватчиками планов пришествия и истощения их боевого потенциала. С начала суток произошло 191 боевое столкновение.
Главные тезисы
- Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения запланированных атак русскими захватчиками, ликвидируя 85 оккупантов и нанося ответные удары.
- Противник совершил ряд атак на различные населенные пункты и позиции ВСУ, однако благодаря эффективному противодействию бои продолжаются лишь в некоторых районах.
Актуальная ситуация на Покровском направлении
Оперативная информация по состоянию на 22:00 14.02.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Противник нанес 38 авиационных ударов, сбросил 129 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 3068 дронов-камикадзе и осуществил 2160 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
На Покровском направлении враг совершил 55 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Уютное, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Молодецкое, Новониколаевка, Дачное и в сторону населенных пунктов Свободное, Белицкое, Новое Шахово, Шевченко, Новоалександровка, Сергеевка. В некоторых локациях бои до сих пор продолжаются.
ВСУ уничтожили:
40 беспилотных летательных аппаратов,
семь единиц автомобильного транспорта,
единицу специальной техники.
Также поражены две единицы автомобильной техники и 21 укрытие личного состава противника.
