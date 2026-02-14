ВСУ ликвидировали 85 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
ВСУ ликвидировали 85 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения русскими захватчиками планов пришествия и истощения их боевого потенциала. С начала суток произошло 191 боевое столкновение.

  • Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения запланированных атак русскими захватчиками, ликвидируя 85 оккупантов и нанося ответные удары.
  • Противник совершил ряд атак на различные населенные пункты и позиции ВСУ, однако благодаря эффективному противодействию бои продолжаются лишь в некоторых районах.

Актуальная ситуация на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22:00 14.02.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Противник нанес 38 авиационных ударов, сбросил 129 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 3068 дронов-камикадзе и осуществил 2160 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Покровском направлении враг совершил 55 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Уютное, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Молодецкое, Новониколаевка, Дачное и в сторону населенных пунктов Свободное, Белицкое, Новое Шахово, Шевченко, Новоалександровка, Сергеевка. В некоторых локациях бои до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 85 оккупантов и ранили 23.

ВСУ уничтожили:

  • 40 беспилотных летательных аппаратов,

  • семь единиц автомобильного транспорта,

  • единицу специальной техники.

Также поражены две единицы автомобильной техники и 21 укрытие личного состава противника.

