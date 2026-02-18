Ситуація на Покровському напрямку — ЗСУ ліквідували 47 окупантів РФ

Оперативна інформація станом на 22:00 18.02.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Противник на фронті завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 51 авіаційного удару, скинув 156 керованих авіабомб. Крім того, застосував 3191 дрон-камікадзе та здійснив 2076 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.