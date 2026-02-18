Ситуація на Покровському напрямку — ЗСУ ліквідували 47 окупантів РФ

Загалом на фронті від початку цієї доби відбулося 201 бойове зіткнення.
Головні тези:
- За останній час відбулося 201 бойове зіткнення на фронті, із них 39 атак на Покровському напрямку.
- Ворожі сили намагалися просунутися у районах населених пунктів, але ЗСУ ефективно стримали їхні атаки.
Ситуація на Покровському напрямку 18 лютого
Оперативна інформація станом на 22:00 18.02.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Противник на фронті завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 51 авіаційного удару, скинув 156 керованих авіабомб. Крім того, застосував 3191 дрон-камікадзе та здійснив 2076 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
На Покровському напрямку ворог здійснив 39 атак.
Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Затишок, Родинське, Шевченко, Новоолександрівка, Покровськ, Новопавлівка, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне та Білицьке.
Три спроби окупантів покращити своє становище іще тривають.
ЗСУ знищили та пошкодили 5 одиниць автомобільної техніки; 63 БпЛА різних типів. Уражено 5 укриттів окупантів.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-