Ситуация на Покровском направлении — ВСУ ликвидировали 47 оккупантов РФ

Всего на фронте с начала этих суток произошло 201 боевое столкновение.
Главные тезисы
- С начала суток на Покровском направлении произошло 39 атак со стороны вражеских сил.
- В результате боестолкновений ВСУ ликвидировали 47 оккупантов РФ и повредили 5 единиц автомобильной техники.
Ситуация на Покровском направлении 18 февраля
Оперативная информация по состоянию на 22:00 18.02.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Противник на фронте нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 51 авиационный удар, сбросил 156 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 3191 дрон-камикадзе и совершил 2076 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
На Покровском направлении враг совершил 39 атак.
Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Уютное, Родинское, Шевченко, Новоалександровка, Покровск, Новопавловка, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новоподгородное и Белицкое.
Три попытки оккупантов улучшить свое положение еще продолжаются.
ВСУ уничтожили и повредили 5 единиц автомобильной техники; 63 БпЛА разных типов. Поражены 5 укрытий оккупантов.
