ВСУ обезвредили 80 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 121 боевое столкновение. Силы обороны продолжают останавливать врага, уничтожают личный состав и истощают его боевой потенциал, нанося постоянное и систематическое огненное поражение.
Главные тезисы
- Украинские силы продолжают останавливать врага и уничтожать его боевой потенциал на Покровском направлении.
- За последние сутки ВСУ успешно провели 121 боевое столкновение, в результате которых уничтожили 80 оккупантов РФ.
Актуальная ситуация на Покровском направлении
Оперативная информация по состоянию на 22:00 21.02.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 68 авиационных ударов, сбросил 178 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 5522 дрона-камикадзе и осуществил 2411 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
На Покровском направлении враг совершил 27 атак. По уточненной информации, оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Покровск, Удачное, Молодецкое и Муравко. Четыре попытки окупантов улучшить свое положение еще продолжаются.
Уничтожены и повреждены 15 единиц автомобильной техники; уничтожено или подавлено 213 БпЛА разных типов. Поражены 5 укрытий окупантов.
Также поврежден один танк и три артиллерийские системы, уничтожены состав ГСМ, 4 РЭБ, пункт управления БпЛА, одно укрытие, еще 15 укрытий врага — поражены и повреждены.
